Gastan ciudadanos por desabasto de agua

Ciudadanos invierten en la compra de accesorios para tener agua potable, pero aseguran que tener tinacos y equipos hidroneumáticos ya no son suficientes pues ni así logran el vital líquido.

Desesperados, ahora gastan en la compra de bombas que cuestan entre 600 y 700 pesos en las ferreterías. Estos equipos son para extraer más agua.

Aunque gastan dinero no les importa. La desesperación es porque no tienen agua y definitivamente los tinacos no se llenan lo suficiente. Coinciden en que pese a que no tienen agua, los recibos del Simas llegan puntuales.

Los reportes abundan en el Simas, de donde no les dan fecha para que la situación mejore.

Doña Rosa María Espinoza Mogollón vive en Barcelona 468. Ella tiene tinaco, hidroneumático y ya compró una bomba que le costó 700 pesos para sacar más agua de manera que se llene el recipiente.

"Pero es que no hay agua, pues de qué se llena, de aire. El agua no sube al tinaco y por lo tanto no se puede utilizar el segundo piso".

Si bien cada año es lo mismo en cuanto a la falta de agua, dice que esperaban que con tinaco, hidro y ahora la bomba la situación mejorara pero no.

"Ahorita tenemos desde mediados de abril y todo mayo batallando. Los vecinos queremos juntarnos para ir a Simas a pedir soluciones. Ya tienen ahí demasiados reportes de nosotros. Lo que sí le puedo decir es que otros vecinos también han gastado en equipos para jalar más presión de agua y nada".

Dice que han comprado agua de garrafón, para usarla en el baño diario.

En el caso de Aurora Muñoz de la Cerda que vive en Génova 195 la situación es similar.

"De plano se nos está complicando todo por la falta de agua. Tenemos que comprar garrafones para las necesidades sanitarias y de aseo. Hoy por ejemplo me bañé a medias para irme a mi trabajo y tuve que utilizar toallas húmedas".

Ella afirma que tiene 30 años viviendo en la colonia Torreón Residencial y no era tan grave la escasez de agua como ahora.

"Y tiene repercusiones muy graves y de daño económico porque si no tienen los tinacos agua, pues de dónde se abastecen los aires lavados, los aparatos de refrigeración. Tenemos que apagarlos porque sino se queman sin agua".

Dice además que en el caso de los hidroneumáticos, "también se tienen que apagar porque de lo contrario se pegan sino están inyectando presión. Pues si no hay agua, pues qué inyectan".

Muñoz de la Cerda explica que desde hace años tiene tinaco, hidroneumático pero ahora se decidió a comprar una bomba. "Pero pienso en si seguir gastando en esos aparatos es la solución para tener agua, cuando es obligación del Simas brindarnos el servicio".

Tienen así alrededor de 1 mes y medio y el Simas no les brinda respuesta. "Pero lo que sabemos es que mandan el agua de una bomba a otras colonias y así se la pasan, le quitan a una para darle a otras".

Fernando Barrón Esparza vive en Vía Romana 713 y dice que lleva a la fecha gastados entre 5 y 6 mil pesos.

Fue una suma invertida en la compra de un tinaco, luego un hidroneumático y la tubería necesaria. Pero a eso añadió la necesidad de adquirir una bomba.

"Pese a que la mayor parte del día estamos fuera mi familia por el trabajo y la escuela, en la noche batallamos porque el tinaco tiene poca agua".

Dice que se tienen que repartir prácticamente lo que hay de agua para el baño y las labores sanitarias.

"Ya no hallamos qué hacer porque está fuerte el calorón y en el Simas nos dicen que van a mandar pipas. Pero pues nosotros no estamos así es de que eso no nos ayuda en nada".