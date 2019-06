'Muro privado es teatro político'

Defensores del medioambiente en EUA calificaron de "teatro político" la construcción con fondos privados de un tramo de muro fronterizo en Nuevo México y no descartan entablar una demanda en el futuro.

"Puede provocar varios problemas como inundaciones. Un muro en la frontera, ya sea construido por el Gobierno federal o por grupos privados, es una mala idea", dijo Dan Millis, del grupo ambientalista Sierra Club y administrador del programa de la frontera en el Arizona.

El grupo "We Build the Wall" anunció esta semana que en terrenos privados de Sunland Park, Nuevo México, cerca de El Paso, iniciaron la construcción de un primer segmento de valla fronteriza, financiada con fondos privados y construida a base de barras metálicas ensambladas.

La iniciativa mereció una orden de la alcaldía para que se paralicen las obras, misma que fue retirada días después, según informó el edil Javier Perea, quien no obstante alertó que vigilarán que se cumplan las normativas locales y estatales.

"Creo que este grupo extremista se va a dar cuenta que no va a lograr nada construyendo media milla de muro fronterizo, una construcción que podría ser derribada por inundaciones, que puede causar inundaciones" y que afectará la vida salvaje del área, dijo Millis.

El activista indicó que vigilaran de cerca el efecto que este segmento de muro, de media milla de extensión, ocasione en el entorno y en caso produzca algún daño al medioambiente no descartan la posibilidad de una demanda.

Enfatizó que en la actualidad Sierra Club busca frenar los proyectos de la actual Administración federal encaminados a ampliar y reemplazar el muro fronterizo en estados como Nuevo México y Arizona, que amenazan parques nacionales, refugios salvajes y ríos.

El grupo "We Build the Wall" ha señalado que no descarta otros puntos de la frontera para proyectos similares, sin dar más detalles.