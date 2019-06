El mexicano que busca Rambo

Pascacio López vio de niño varias películas de Sylvester Stallone, así que cuando compartió créditos con él en la nueva entrega de la saga Rambo, se aguantó las lágrimas.

El chiapaneco interpreta en la cinta que estrenará en septiembre a "El Flaco", un narco a quien tanto Rambo, como el personaje de Paz Vega, lo andan buscando durante todo el filme.

"Para mí es algo aún sin creer", señala el histrión de 5 de mayo, la batalla y La bella y las bestias.

"Siempre tuve un nudo en la garganta durante los viajes y, cuando llegué a la locación, tuve que aguantar las lágrimas para entrar al personaje, un narco muy cabrón que tiene cosas importantes y por eso lo andan buscando; todas mis escenas son con él", detalla.

Rambo: last blood ubicará al exmilitar, capaz de acabar él solo con comandos enteros, viviendo apaciblemente en un rancho, hasta que debe volver a la violencia.

La mexicana Adriana Barraza (Amores perros) interpreta a la hermana de cariño de Rambo y el catalán Óscar Jaenada (Luis Miguel, la serie) a maleante esquizofrénico.

La española (La vida inmoral de la pareja ideal) es una periodista en el filme dirigido por Adrián Grunberg (Atrapen al gringo).

"Mi personaje trabaja para el de Jaenada", indica.

"En el set Sylvester es alguien que habla con mucho amor, es generoso, amoroso, de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera, de compartir el cuadro para que uno se luzca y no él, aun siendo dueño de la película, aún me emocionó cuando él preguntaba "¿are you ready? (¿están listos?), para comenzar ", comenta López.

Rambo es un ícono desde 1982, cuando tomó por asalti el cine.

Ese año Stallone, quien se encontraba en los cuernos de la luna tras el éxito de Rocky, se vistió de exboina verde y va a visitar a un amigo al que descubre muerto.

Desde entonces emprende una cacería por la justicia aprovechando su entrenamiento militar en Vietnam. Personaje basado en la novela de David Morrell, Firts Blood, la primera aventura fue bien recibida por la crítica, pero la segunda, que ganó 6 dólares por cada uno que se gastó en su producción, fue nominada a los premios Razzie 1985, a lo peor del año cinematográfico.

Pasaron tres años para volver a la acción.

Rambo III costó 65 millones de dólares, recaudando en el orbe más de 150 millones de dólares.

La más reciente cinta de la saga (Rambo: al infierno y de regreso) llegó a salas en 2008.

Rambo: Last Blood tiene como fecha de estreno el 20 de septiembre de 2019.