Colonia ya tiene inunundaciones

Se registró la primera precipitación intensa del año y ya ocurrieron inundaciones en la colonia División del Norte, vecinos del sector afirmaron tener "preocupación" de cara a los próximos meses, pues aún no están listos los trabajos de mejora en el drenaje de la zona.

Durante la noche del viernes el cruce de las calles Tomás Urbina y Francisco Villa, conocido como "el pozo", comenzó a llenarse de agua que brotaba de las alcantarillas, por la mañana del sábado el líquido seguía estancado, incluso algunos niños nadaban y jugaban en el mismo, en el sitio no había señalamientos de parte de las autoridades para alertar sobre dos alcantarillas que se abrieron, solamente una cinta plástica que fue colocada por los mismos vecinos para bloquear la calle del paso vehicular.

"Desde que entró el alcalde les estamos diciendo que se apuren, ahí estamos viendo las consecuencias, pero aquí no les importa nada, no es Torreón Jardín, anoche (viernes) le hablamos a los bomberos y vinieron, pero aquí es donde se junta todo, siempre nos cae el agua de las otras colonias… ahí están las obras, a veces duran los días ahí las máquinas paradas, a ellos no les urge porque no viven aquí", reclama la señora Luz Elena Sánchez, quien tiene más de diez años habitando la colonia.

La vecina afectada dijo que lo peor de las inundaciones ocurre días después, cuando el agua sucia comienza a impregnar de malos olores las paredes, los vehículos y hasta los vehículos estacionados, es entonces cuando se ven obligados a gastar en productos adicionales de limpieza o bultos de cal.

"Con el calor se hace peor el olor, ya luego empieza a brotar el agua sucia y preferimos tener las ventanas cerradas, no se aguanta", señala otra de las vecinas de la calle Tomás Urbina, identificada como Adriana Martínez.

Según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Torreón cayeron 19.6 milímetros cúbicos de lluvia durante el viernes, se trata de la precipitación de mayor volumen que se ha registrado en lo que va del año; se espera además que las lluvias sigan en los próximos días.

Cabe señalar que en septiembre pasado se conformó el Frente Ciudadano por torreón, integrado por cientos de vecinos afectados por inundaciones en sectores como: Provitec, División del Norte, La Merced Torreón Residencial y Roma.

Precisamente la agrupación ciudadana ha manifestado en diversas ocasiones durante este 2019, la necesidad de acelerar las obras de mejora al drenaje en el sector, esto ante la cercanía de los meses "húmedos", como son agosto y septiembre.