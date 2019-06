Reconoce alcalde baja presión de agua

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reconoció escasez y baja de presión de agua en algunas colonias de esta ciudad y dijo que la problemática no es propia de su administración, debido a que las afectaciones por el suministro del vital líquido obedecen a varios factores, entre ellos que los pozos se van agotando.

"En Torreón sí hay agua, en algunos lugares hay escasez y hay baja presión, en algunos lugares. Hay 500 colonias en Torreón, si a mí me dices que falta agua en 10, 15 colonias y que hay baja presión, pues te digo que sí, yo no digo que no".

´¿En su colonia sí tiene agua?, se le preguntó.

-En mi colonia hay agua, respondió.

´¿Baja presión?, se le cuestionó.

-Hay agua, dijo.

Zermeño citó como ejemplo a la colonia Torreón Jardín, que desde hace décadas maneja un sistema independiente de agua y que actualmente presenta un problema de abatimiento en sus pozos.

"Ya se les abatieron, los pozos llega un momento en que la vida útil del mismo pues se abate y tienes que reponerlos, yo por eso ayer (antier) en el foro del agua, expresé lo que he dicho siempre, el problema se va a solucionar a futuro el día que tomemos agua de las presas y la podamos meter a las redes de las ciudades en la Comarca Lagunera, tanto de Coahuila como de Durango", detalló.

El presidente municipal agregó que no quiere generar "esa impresión que quieren dar algunos de que no hay agua en Torreón. En algunos lugares hay problemas, no exageremos". Recordó también que ante el agotamiento de algunas norias, en la administración municipal pasada donde gobernaba el PRI, se perforaron alrededor de 20 pozos.

"Esto no es un problema de esta administración ni se trata de estar echando culpas, ni se trata de agrandar los problemas, ahí están y estamos trabajando por Torreón", expresó.

Jorge Zermeño dijo que otro de los problemas en Torreón es la falta de pago de algunos ciudadanos por concepto de consumo de agua potable.

"Pero también tenemos otro problema, la falta de pago de mucha gente, especialmente en algunas colonias en donde la gente reclama con razón, pero también nosotros les pedimos que seamos corresponsables en el pago del agua.

Porque Simas es de todos, no es mío, nosotros nos vamos a ir, y el día de mañana si no le damos soluciones a corto, mediano y a largo plazo, pues vamos a seguir hablando de lo mismo".

De septiembre de 2018 a finales del abril de 2019, el Simas informó que se habían recaudado casi 30 millones de pesos por concepto del Programa de Estímulos Fiscales, correspondientes a los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado y que está dirigido a personas físicas con adeudos.