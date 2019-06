'No estamos contra AMLO, sino a favor del país'

Para el presidente del Centro Empresarial de la Laguna, Coparmex, Fernando Menéndez Cuéllar, estos primeros seis meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han generado incertidumbre jurídica de las acciones de gobierno.

"Y es que no hay claridad en muchas cosas. El presidente habla y promete mucho, igual como si continuara en campaña, pero no dice cómo lo hará y sobre qué políticas, debidamente articuladas y no improvisadas, se procederá".

En materia financiera, hay temor por las cifras encontradas que se manejan.

"El desempleo se ha incrementado en el país. Volvemos a señalar el mayor problema y es en todos los ámbitos, si los anuncios rimbombantes no se acompañan de políticas públicas sólidas, articuladas, con estrategias claras, tienen efectos contraproducentes".

En estas circunstancias, es de esperarse que de ninguna manera se de el crecimiento del país que tanto se prometió.

"Ya que mientras en el Plan Nacional de Desarrollo se manejan cifras alegres, organismos calificadores marcan que no se dará eso".

Igual la productividad laboral atraviesa por la misma falta de credibilidad, porque se dice una cosa y se hace otra, señala.

"En resumen, en estos 6 meses, lo que falta ver es lo que en Coparmex hemos estado mencionando. La certidumbre sobre todo jurídica de lo que se está planeando. Por ejemplo no hay claridad de los permisos para el arranque de la Refinería, el tema de las licitaciones de obras y que unas dependencias dicen una cosa y la oficina de la presidencia dice otra".

Se están saltando las formas legales, "de muchas cosas y no hay que olvidar que en política las formas son fondo. Eso genera incertidumbre".

Hay muchas cosas que se quieren lograr, pero no se dice el cómo ni el cuándo, según el dirigente empresarial, que aclara:

"Nosotros como empresarios no estamos en contra de AMLO, sino a favor del país".

Sólo se requiere de parte del sector privado que se abone y genere confianza de que se trata de un gobierno transparente y respetuoso del derecho.

Otra fuente de preocupación para Copamex es el tema de la violencia.

"En cuanto a la inseguridad, vemos la cantidad de homicidios que se llevan en estos primeros meses del gobiermo. La manera como se han disparado, en comparaci´ón con el mismo lapso del año pasado.