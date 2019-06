En final inglesa, Liverpool y Tottenham se miden por el título de Champions League

Los equipos ingleses Tottenham Hotspur y Liverpool definen hoy al nuevo campeón de la Champions League, en partido por la final de la versión 2019 del torneo, a disputarse en el estadio Wanda Metropolitano.

En un duelo que promete por la forma en que ambas escuadras llegaron hasta esta instancia, el Hotspur va por el primer título de su historia, ante un cuadro porteño que busca sumar la sexta estrella en esta competición.

Los "Spurs" llegan a este duelo, previsto para las 14:00 horas del centro de México, con Harry Kane en duda y en quien el técnico Mauricio Pochettino tiene puestas todas sus esperanzas en caso de que juegue, toda vez que espera su recuperación.

Mientras que del lado de los "Reds", tiene en duda a Roberto Firmino debido a que no ha podido recuperarse de una lesión muscular que padece desde la vuelta de las semifinales del torneo ante el Barcelona.

Lo que sí es que este encuentro nadie se lo quiere perder por tratarse de la final de la competición más importante del continente y que a cualquier jugador en el mundo le encantaría vivir y que ahora enfrenta a dos equipos de un mismo país.

La de 2019 es la segunda ocasión en que se miden dos clubes de la Premier League, la primera fue en 2008 entre Chelsea y Manchester United, que se definió en penaltis para el primero 6-5 luego de que en el tiempo reglamentario terminaron 1-1.

Tottenham llega a esta instancia al dejar en cuartos de final al Manchester City, y en semifinales dio cuenta del hasta entonces sorprendente Ajax de Amsterdam, para aspirar a lo que puede ser la primera "Orejona" en su historia.

Liverpool, llamado equipo del "milagro", avanzó al dejar sembrados en el camino al Bayern Múnich alemán en octavos y al Porto en cuartos, pero su mayor hazaña la consiguió ante el Barcelona en una gran remontada a un 3-0 adverso.

Ahora, ambos conjuntos llegan con muchas posibilidades de levantar el título, los "Spurs" por primera ocasión en su historia y los "Reds" a sumar su sexta, pero pase lo que pase, la Liga Premier inglesa se sentirá satisfecha de sus equipos.

Con la designación para dirigir la final de la Champions League, el juez central eslovaco Damir Skomina impondrá una nueva marca al dirigir su tercera final en competiciones europeas.

"No me fijé estos objetivos, pero siento que he trabajado muy duro estos años para llegar hasta aquí, estoy orgulloso de haber sido elegido para este partido", comentó el silbante para la página oficial de la UEFA.