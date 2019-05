Por no pagar la renta demandan al PRI en Lerdo

Por no pagar la renta el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría perder sus oficinas pues la propietaria del inmueble y esposa del ex alcalde de Lerdo y ex priista Roberto Carmona, promovió un juicio para poder recuperar la propiedad. Señalan que el PRI debe 244 mil pesos de rentas.

La señora Elizabeth Meredith Martínez de Carmona promovió ante el juez mixto de primera instancia un juicio especial de desahucio a través de su apoderada en pleitos y cobranzas, la licenciada, María de la Luz Luján Cázares, otorgado ante la fe del notario público número 3 de Gómez Palacio, el también exalcalde, Octaviano Rendón Arce. Elizabeth Meredith Martínez de Carmona es propietaria del bien inmueble ubicado en calle Nicolás Bravo 262 oriente y a través de Luján promovió medios preparatorios a juicio especial en contra del PRI. Lo anterior presuntamente por el pago de 62 meses de rentas vencidas a partir de mayo del 2014 al mes de mayo del 2019 a razón de 4 mil pesos mensuales más las que se sigan venciendo hasta el total de la conclusión del procedimiento (juicio) y que a la fecha ascienden a la cantidad de 244 mil pesos. Fue el 14 de febrero de 2013 cuando la señora Elizabeth hace mención, en la demanda inicial 00528/2019 asignado al juzgado primero mixto de Ciudad Lerdo, de que ella adquirió mediante un contrato de compraventa la finca ubicada en la calle Nicolás Bravo número 262 (anteriormente número 266) oriente de la zona centro de Lerdo con número de escritura 33799 dando fe del notario público número 3 Octaviano Rendón Arce. Señala que con fecha del primero de mayo del 2013 se celebró el contrato de arrendamiento verbal con el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ese entonces en calidad de arrendatario respecto del bien inmueble ya citado. De comprobarse que hay incumplimiento por parte del PRI la acción ejercitada en el juicio especial de desahucio es la desocupación y entrega del inmueble dado en arrendamiento fundada en la falta de pago de rentas.