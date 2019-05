Reconoce Zermeño baja presión de agua

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño dice que en su colonia sí hay agua y que en algunos lugares hay escasez y baja presión.

“Hay 500 colonias en Torreón, si a mí me dices que falta agua 10, 15 colonias y hay baja presión pues te digo que sí yo no digo que no. En mi colonia hay agua”, expresó.

El presidente municipal declaró que la problemática con el suministro del vital líquido obedece a diversos factores entre ellos que los pozos se van agotando.

"¿Qué pasó en Torreón Jardín?, tenían décadas de tener sus propios pozos de abastecimiento, ya se les abatieron los pozos, llega un momento en que la vida útil se abate y tienes que reponerlos”, apuntó.

Zermeño agregó que no quiere generar “esa impresión que quieren dar algunos de que no hay agua en Torreón. En algunos lugares hay problemas, no exageremos”.

Dijo que otro de los problemas es la falta de pago de algunos ciudadanos por lo que se pide corresponsabilidad.

“Esto no es un problema de esta administración ni se trata de estar echando culpas, ni se trata de agrandar los problemas, ahí están y estamos trabajando por Torreón”, mencionó.

También recordó que en la administración municipal pasada se perforaron alrededor 20 pozos luego de que algunos se fueron agotando.