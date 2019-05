Viven con agua por 'tandeo'

Rosa Velia Rivas vive en la colonia Jardines de California de Torreón y asegura que "no es justo" que su recibo para pagar el agua le llegue puntual cuando el servicio no le llega completo.

"Cuando nosotros abrimos las llaves a las seis de la mañana, no sale ni una gota de agua hasta después de las siete, y eso sale muy poquita. Sí son muy puntuales para que nos llegue el recibo pero no estamos recibiendo nada", dijo con molestia mientras llenaba un contenedor de la toma directa de la que apenas salía un pequeño chorro de agua. Eran pasadas las 10 de la mañana.

En esta temporada de calor, la señora ha tenido que modificar sus actividades domésticas. De lavar en el patio trasero, ahora tiene que enjuagar la ropa en su cochera por las dificultades que le representa el acarrear los tambos por toda la casa.

"De hecho yo para lavar, aquí en mi juego de bancas empiezo a enjuagar porque yo me canso para acarrear el agua en cubetas. Y pues de nada sirve que ponga yo un hidro si no hay agua. Para lavar los trastes también tenemos que acarrear cubetas de agua y para las otras necesidades que se requieren", expresó.

El domicilio de Rosa Velia y su esposo, Pedro López Ávila se ubica sobre la avenida Higueras, entre Claveles y Eglantinas y aseguran que ante esta problemática, han pensado en plantarse en las oficinas del Simas para exigir un mejor servicio.

"Queremos solución. De hecho queremos juntarnos y que vayamos un grupo de vecinos y hacer un plantón en Simas para exigir un servicio que merecemos, son derechos que tenemos, el agua es vital y cubre todas nuestras necesidades", señaló el matrimonio.

El caso de la familia López Rivas se replica en algunas viviendas de las colonias Lucio Blanco y Ferrocarrilera donde los vecinos tienen que "tandear" el agua, algunos aseguran que esta problemática no es propia de esta época, sino que viene de años atrás.

En la calle Segunda de Zaragoza, un grupo de colonos manifestó que se tienen que duchar "a cubetazos".

"De hecho mi hijo dice: 'Es que mamá, te soy sincero, no me baño no porque no quiera, es que me fastidia el estar llenando el botecito y que tú madrugas para llenar tus botes y yo llego a gastarla. Él llega como a las dos y media de la tarde", señaló una mujer de esta calle.

En la colonia Ferrocarrillera, la denuncia fue la misma: baja presión de agua a excepción de aquellas personas que cuentan con tinacos e hidroneumáticos.

En un recorrido que hizo ayer El Siglo de Torreón por estas colonias, se pudo constatar que todos los entrevistados contaban con medidor, mismos que aseguraron pagar entre los 150 y 200 pesos por concepto de agua potable.

Todos estos sectores, se abastecen del Tanque Lucio Blanco ubicado en avenida Cipreses y calle Laureles de la colonia Jardines de California. Este mismo, surte de agua a la colonia Torreón Jardín que actualmente presenta un abatimiento de sus pozos en el sistema independiente que manejan.

Al respecto, Raymundo Rodríguez de la Torre, gerente técnico del Simas, explicó que en estos sectores, se distribuye un servicio de agua por "tandeo" desde hace tiempo.

El tanque arranca de 6:00 a 11:00 horas, después de 14:00 a 16:00 horas y luego de 18:00 a 20:00 horas. "Eso es dependiendo del agua que llegue y dependiendo del consumo que tengan las colonias. Eso obedece a que si tiene la Lucio Blanco, la Ferrocarrilera, Jardines de California, lo que sobre se va a Torreón Jardín, si no sobra, no se va nada a Torreón Jardín, así de sencillo, pero es por horarios, siempre lo han tenido", aseguró.