Buscan concretar potabilizadora

En el Foro Agua y Desarrollo Sostenible para La Laguna, agenda 2020-2024, autoridades de Durango y Coahuila insistieron en que la potabilización del agua de las presa Francisco Zarco, es la solución al problema de desabasto de agua potable en los municipios de la región.

En sus intervenciones tanto el secretario de Gobierno de Durango Adrián Alanís Quiñones, de Coahuila José María Frausto Siller y el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante resaltaron el apoyo del proyecto que desde hace años se está diseñando.

Alanís Quiñones recalcó que el proyecto denominado; Agua Saludable para La Laguna, ya se tiene "armado" por parte de Durango y el agua del uso público urbano transitará prácticamente en toda la extensión de la parte núcleo de la zona natural protegida del Parque Cañón de Fernández, ya que el acueducto a través de una pequeña derivadora tomará el agua del río 20 kilómetros agua abajo de la presa Francisco Zarco, para introducirla a una planta potabilizadora y de ahí, se conducirá por acueducto a los puntos de entrega de las ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo beneficiando a más de 500 mil habitantes.

Sobre el estatus del proyecto, agregó que ya se cuenta con el diseño ejecutivo de obras de cabecera, de la planta de potabilizadora y ramales troncales de distribución, así como el estudio técnico justificativo para cambio del uso de suelo del predio de la planta potabilizadoras, siendo necesario el título de propiedad definitivo.

La Conagua dará su apoyo para gestionar la concesión de la zona federal para la planta de bombeo, ya se ingresó a Semarnat para su revisión la cual generó observaciones por no contar con derechos de agua, se incluyó estudios de riesgo por el uso de gas cloro, por lo que se requiere actualizar algunos capítulos y está pendiente actualizar los montos de inversión.

El secretario de Gobierno en Durango resaltó que el acuífero principal de la Comarca presenta una sobre explotación por más de 50 años, que afecta principalmente el uso público, humano, por las altas concentraciones de arsénico. Anualmente siempre superan los 1,500 millones de metros cúbicos (mm3), de extracción y la recarga es menor a 520 mm3.

Detalló que se tiene gran demanda de agua para la agricultura y ganadería con mayor agotamiento para las reservas subterráneas, por eso la vida restante promedio de los pozos de agua potable no rebasa los 40 años.

"El acuífero se está agotando rápidamente en cantidad y calidad, principalmente las zonas de reservas de mayor calidad y se prevé que en un plazo de 26 años los pozos de agua potable reducirán sus producción en un 60 por ciento".

Explicó que según los datos de los últimos años del volumen extraído, en promedio cerca del 75 por ciento se usa en producción de forraje , mientras que sólo un 10 por ciento en el uso público urbano, el 12 por ciento en otros cultivos y el resto en otras actividades y por esto se recupera únicamente entre un 30 y 50 por ciento del agua.

En tanto que el alcalde Jorge Zermeño refirió: "Ya es hora de que nos pongamos a ver la realidad y dar soluciones, los proyectos que hay para traer agua ahí están, los tiene Conagua, los hemos presentado los conoce todo el mundo, las grandes ciudades como Monterrey se trae agua de tres presas, de Cerro Prieto, del Cuchillo y de La Boca, para abastecer la zona metropolitana de Nuevo León, en Guadalajara traen agua del Lago de Chapala, en México traen agua de río Lerma, del Cutzamala y nosotros no podemos traer agua de la que sí tenemos aquí en la región para uso humano".

"En este foro veo gente muy conocedora del tema, pero que de nada nos sirve que sigamos posponiendo planes y proyectos si no tomamos una decisión y sería traer agua de las presas para consumo humano, no sería una obra tan cara costaría menos que el Tren Maya o muchos otros proyectos que se van a hacer, una obra como esta no tendría un costo de más de 1,500 millones de pesos y le daremos solución al largo plazo a toda las ciudades de la Comarca Lagunera".

El secretario de Gobierno en Coahuila, José María Frauto Siller, reiteró que de forma conjunta se está trabajando con para que se concrete el proyecto de potabilización del agua de la presa, incluso el pasado 15 de mayo se reunieron en México con personal de Conagua.

"El estado de Durango ya generó un proyecto ejecutivo, consistente en proveer de agua superficial para el abasto de agua potable a las poblaciones pertenecientes a esa entidad, sin embargo este proyecto es incluyente y se propone la participación de Coahuila en las ciudades de La Laguna, así como de las comunidades rurales de los cinco municipios Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca, se trata de un megaproyecto de abasto de agua superficial que permitirá tomar que agua almacenada de la presa Francisco Zarco".

Recalcó que resolver esa problemática exige una solución inaplazable mediante la conjunción de esfuerzos tanto de Coahuila como de Durango, del orden federal involucrando a la comunidad.