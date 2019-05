Llegó al IMSS y no había doctor…venga en 10 días

Tras 90 días de espera, por fin llegó el 29 de mayo en que Gerardo Martínez -hipertenso--, estaba citado para ser atendido en la Unidad Médica Familiar 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en Lerdo, pero cuando llegó al consultorio uno, donde le toca, descubrió que no había doctor… andan en un curso, si quiere lo programamos para dentro de diez días, le dijeron.

En efecto, el caso de Gerardo, quien desde hace años padece de hipertensión arterial y por ello, debe, puntualmente, tomar sus medicamentos para mantener controlado su problema de salud, tuvo lugar antier en el nosocomio de la Ciudad Jardín.

El 28 de febrero pasado, Gerardo fue enterado de que su siguiente cita la tendría el 29 de mayo, por lo que antier, desde muy temprano se esforzó por terminar todos sus pendientes de trabajo, lo más pronto posible, la mayoría de los cuales los desarrolla en Torreón. A las 11 horas, se trasladó a la clínica para estar antes del horario fijado.

"Llegué a las 11:30 y me dirigí a la recepción para dejar mi carnet, pero cuando me presenté en el consultorio uno, donde me toca, la señorita -eso sí, muy amable--, me informó que no había médicos, que habían ido a un curso y no dejaron suplentes… ¿qué puedo hacer señorita?, le pregunté".

Gerardo explicó la gravedad de su situación a la secretaria que lo atendía, parte de la cual, destacó lo importante que le representaba para su organismo, el tomar los medicamentos puntualmente, para poder mantener controlado su problema de hipertensión, pues de lo contrario, según le había dicho el mismo médico, aumentaría la posibilidad de sufrir un infarto.

La secretaria, comentó Gerardo, le presentó dos opciones, una de las cuales era programarle una cita para el próximo 13 de junio; sin embargo serían más de diez días en que estaría sin el medicamento o bien, la otra sería esperar en otros consultorios con la posibilidad de que faltara un paciente y poderlo acomodar en su lugar.

Gerardo contempló la segunda posibilidad, pero al detectar que no era el único, pues había gente que padece de diabetes, hipertensión, asma y otras enfermedades y esperaban que no se presentara un citado para ocupar su lugar, entonces su posibilidad era mínima.

En esa virtud, este paciente que esperó tres meses para ser atendido sin conseguirlo, tuvo que resignarse y aceptar la cita para el 13 de junio, aunque reconoce que deberá conseguir medicamento por fuera para evitar que se agrave su problema de salud.

El Siglo de Torreón se contactó con el departamento de Trabajo Social, donde efectivamente se confirmó la ausencia del cuerpo médico en esa área de atención en medicina general y se dijo que algunos de los pacientes citados para el 29 de mayo, estaban siendo programados para el sábado.