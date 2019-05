'La Guzmán' le responde a Frida

Con un semblante molesto por los dimes y diretes que se han dado en redes sociales propiciados por su hija Frida Sofía, la rockera Alejandra Guzmán respondió al programa Suelta la sopa que lo que ella le ha dado sólo es amor y que hay cosas que se deben tratar en familia.

Reconoció que ella ha hablado mal desde hace dos meses de su prima Michelle, de Sylvia Pasquel, de ella y aunque aceptó que son una familia (las Pinal), disfuncional, así funcionan.

Destacó que ella, como madre, le ha dado todo lo que ha podido, sudando y trabajando.

Sobre la falta de comunicación, Alejandra fue muy puntual y aseguró que ella (Frida), es quien la tiene bloqueada.

Unas horas antes de hablar ante las cámaras, Frida había posteado en sus redes sociales dos textos muy agresivos, atacando a su madre, a colaboradores y a quien la apoyaba.

Reconoció sus errores y aprendió a perdonarse, aclaró y recalcó que esa palabra es muy importante en su vida.

Los reclamos, dijo, que hay en las familias de un matriarcado "se deben arreglar en casa".

Negó que le haya quitado su ayuda (económica) y afirmó que su papá (Enrique Guzmán) la ha apoyado económicamente.

Sobre su relación con Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, Alejandra dijo: "no puedo decir nada más, porque yo tengo que tener cordura, y yo no tengo nada qué ver con las decisiones que ella tome, ni Christian, porque (son) una pareja o eran una pareja, yo me siento tranquila porque no es mi cepa, yo me siento tranquila porque yo jamás haría eso en mi vida, no necesito hacerlo".