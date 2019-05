Levantan cinco actas contra PASA

De noviembre del año pasado a la fecha, se han levantado cinco actas a la empresa Promotora Ambiental (PASA), concesionaria del servicio de limpieza en Torreón por salirse de la ruta del barrido manual, solicitar propina por llevar escombro, porque el personal no trae el uniforme completo y porque no cuentan con herramienta en camiones de carga trasera.

A estos incumplimientos, se sumó la queja de la regidora Rosa Isela Gallegos Barboza. La edil dijo que la denuncia se originó la colonia Loma Real II pues los vecinos señalaron que PASA ignora los horarios establecidos, que los camiones no tocan la campana para anunciarse, que los trabajadores no se conducen con respeto y que cobran 40 pesos por llevarse la basura que está depositada en bolsas plásticas en color negro bajo el argumento de que son de mayor tamaño.

Elizabeth Pérez Alemán, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, dijo ayer que ya se levantó un acta con firmas y nombres de los quejosos misma que será presentada el segundo miércoles del mes de junio en la reunión del Organismo Supervisor de Limpieza con el propósito de que Promotora Ambiental rectifique "esas malas conductas que están llevando algunos empleados de esa ruta de recolección".

"Esto es frecuente, sucede mucho. Vía WhatsApp se lo hago saber a la Dirección de Limpieza y PASA corrige esa situación, pero es importante que quede asentado, para poder aplicar sanciones necesitamos hacerlo conforme dice el convenio", mencionó.

Lo anterior se dio a conocer durante la sexta sesión de la Comisión de Servicios Públicos en la que se analizó el objetivo del Organismo Superior de Limpieza de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima que contempla el convenio de concesión del servicio limpieza celebrado entre el Municipio y la empresa Promotora Ambiental de La Laguna S.A. de C.V.

La reunión se desarrolló en medio de una acalorada discusión entre las regidoras Elizabeth Pérez Alemán y María Elena Mireles, de las fracciones del PAN y Morena, respectivamente.

La pelea se desató luego de que la edil morenista cuestionara a la panista respecto a que el citado convenio no aparecía en el Portal de Transparencia Municipal.

"Le voy a demostrar a la regidora que el convenio está en la página de transparencia", dijo Pérez Alemán.

-No es que me quiera demostrar, disculpe. Pero ahorita nosotros lo estuvimos viendo, yo no estoy jugando a las competencias ni que me va a demostrar, yo le estoy diciendo que no estaba, reviró Mireles.

La discusión llegó a tal grado, que en su intervención, el regidor de Acción Nacional, Alberto José Rosales Arcaute, dijo:

"A mí en lo particular no me gusta entrar en discusiones innecesarias, pero cuando ponen en la mesa situaciones que 'es que son 100 hojas para imprimir, pues no las imprima'.

Vamos a ser objetivos, vamos a ponernos a trabajar, vamos a dejar de lado cosas partidistas, a mí me daría vergüenza que estuvieran aquí, ya deje usted la ciudadanía que a ellos nos debemos, me daría vergüenza que estuvieran aquí mis hijas viendo los espectáculos que hacemos aquí en el Cabildo, de veras, me daría vergüenza. Vamos a dejarnos todos de tonterías, vamos a trabajar por la ciudadanía, y se los digo a todos, damos vergüenza como Cabildo, de veras".