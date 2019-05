Impone Trump arancel; AMLO responde

Tras el anuncio de Trump de un arancel especial de 5 por ciento a todos los bienes provenientes de México hasta que cese el flujo de inmigrantes ilegales, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y atender a los funcionarios de su Gobierno que hoy se trasladarán a Estados Unidos para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos nacionales.

El mandatario mexicano le expresó a Trump en una carta que no quiere la confrontación, aunque aclara: "no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios; creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la Ley del Talión, en el 'diente por diente' ni en el 'ojo por ojo', porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves aranceles del 5 por ciento a todos los productos procedentes de México a partir del próximo 10 de junio, como represalia por la crisis migratoria en la frontera, y amenazó con elevarlos hasta el 25 por ciento si el flujo no se detiene.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5 % a todos los productos que vienen a nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que vienen de México y a nuestro país PAREN", afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El presidente indicó que "el arancel aumentará gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal, momento en que los aranceles serán eliminados".

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Trump marcó un calendario para la subida gradual de los gravámenes si no cesa el flujo de migrantes irregulares desde México.