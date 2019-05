Austeridad pega a 113 mil trabajadores

La política de austeridad del Gobierno federal ha alcanzado a 113 mil 884 trabajadores de puestos de mandos y de enlace, y entre las restricciones se encuentran desde prescindir de seguros de gastos médicos mayores, viajes internacionales y viáticos hasta reducción de salario o la pérdida del trabajo.

En conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Francisco Javier Varela Sandoval, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, aceptó que no se cuenta con el número de personas despedidas o a las que no les fue renovado su contrato en el Gobierno federal, por lo que no será hasta el 1 de julio que se den cifras totales.

Detalló que actualmente en la administración pública federal hay un millón 320 mil 175 puestos de trabajo, pero las medidas de austeridad "se orienta únicamente a los puestos de mando y de enlace, que son 113 mil, lo que significa el 8.63 %, es decir, 92 de cada 100 empleados del Gobierno de la República no están siendo afectados de ninguna forma por la austeridad republicana".

Para ejemplificar, indicó el funcionario, la SFP tenía siete plazas eventuales y ninguna de ellas prevalece porque estaban contratadas por la anterior administración hasta el 31 de diciembre y simplemente no se renovó el contrato.