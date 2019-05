'Damos vergüenza como Cabildo': regidor del PAN

La sexta sesión de la Comisión de Servicios Públicos de Torreón se desarrolló esta tarde en medio de una acalorada discusión entre las regidoras Elizabeth Pérez Alemán y María Elena Mireles, de las fracciones del PAN y Morena, respectivamente.

La pelea se desató luego de que la edil morenista cuestionara a la panista respecto a que el convenio de concesión del servicio limpieza celebrado entre el Municipio y la empresa Promotora Ambiental de La Laguna S.A. de C.V. no aparece en el Portal de Transparencia Municipal.

“Le voy a demostrar a la regidora que el convenio está en la página de transparencia”, dijo Pérez Alemán.

-No es que me quiera demostrar, disculpe. Pero ahorita nosotros lo estuvimos viendo, yo no estoy jugando a las competencias ni que me va a demostrar, yo le estoy diciendo que no estaba. No se moleste presidenta, simplemente es un comentario, no está, yo no me voy a prestar a eso y que usted me va a comprobar que si está, reviró Mireles.

La discusión llegó a tal grado, que en su intervención, el regidor de Acción Nacional, Alberto José Rosales Arcaute, dijo: “Usted no preguntó, usted aseguró que no está. Si alguien tiene dudas pues para esto estamos aquí, para resolverlas y no con la finalidad de exhibir a nadie”.

-No lo voy a ver yo no estoy para pruebas...ya está molesta, luego luego hace sus gestos, insistió la edil de Morena.

-No venimos a alegrarnos el día, venimos a trabajar. A mí en lo particular no me gusta entrar en discusiones innecesarias, pero cuando ponen en la mesa situaciones que ‘es que son 100 hojas para imprimir, pues no las imprima’. Vamos a ser objetivos, vamos a ponernos a trabajar, vamos a dejar de lado cosas partidistas, a mí me daría vergüenza que estuvieran aquí, ya deje usted la ciudadanía que a ellos nos debemos, me daría vergüenza que estuvieran aquí mis hijas viendo los espectáculos que hacemos aquí en el Cabildo, deberas, me daría vergüenza. Vamos a dejarnos todos de tonterías, vamos a trabajar por la ciudadanía, y se los digo a todos, damos vergüenza como Cabildo, deberas”.

La sexta sesión de la Comisión de Servicios Públicos se llevó a cabo esta tarde y en la orden del día se consideró el análisis del objetivo del Organismo Superior de Limpieza de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima que contempla el convenio antes mencionado.