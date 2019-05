El musical Jesucristo Súper Estrella llegará a Torreón

A través de redes sociales se confirmó la presentación de Jesucristo Súper Estrella en la ciudad de Torreón el próximo 15 de agosto.

Esta producción mexicana cuenta con un reparto conformado por Erick Rubín ("Judas"), Beto Cuevas ("Jesús"), María José ("María Magdalena"), Kalimba ("Simón"), Leonardo de Lozanne ("Poncio Pilatos"), Yahir ("Pedro") y Enrique Guzmán ("Herodes"), y el Coliseo Centenario será testigo de esta ópera rock que vio la luz en Broadway en 1971, y el cual también ha explotado su éxito en las pantallas de cine.

El regreso de Jesucristo Súper Estrella a los escenarios de México, trae la oportunidad de deleitar a los asistentes con los clásicos musicales como I Don't Know How To Love Him, Sueño con volver a verte, entre otros; mientras la acción se desarrolla durante la pasión de Cristo, con una óptica moderna que incluye avances tecnológicos para crear el ambiente original al de la historia dentro de un contexto urbano contemporáneo.

Los boletos estará a la venta a partir del martes 4 de junio.