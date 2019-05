Sorprende despido en dependencia federal

En forma inesperada, este miércoles se pidió la renuncia al personal de mando o jefes de oficina (6 personas) de la Secretaría de Economía (SE) en Torreón y Gómez Palacio debido a que supuestamente dichas plazas han sido canceladas, pero sin ofrecer a cambio una liquidación por los años de trabajo en el cargo. Se habla por parte de los afectados que esta medida es a nivel nacional, y en el caso de Coahuila se está aplicando también en las oficinas de Saltillo y Piedras Negras, así como Durango capital.

Un clima de desesperación, inquietud y tristeza se sintió este miércoles por la mañana en las oficinas de la subdelegación de la SE de Torreón, donde a tres personas que tienen este nivel de mando se les presentaron sus cartas de renuncia para que las firmaran por personal de la Ciudad de México, pero sin precisarles el cómo se daría la liquidación por sus años de trabajo, diciendo que ellos desconocen el tema.

Se informó que el personal sindicalizado en Torreón no será despedido (7 personas), sino que será reubicado, pero sin saber adónde irán. Por su parte, en la oficina de Gómez Palacio se reportó que también se pidió la renuncia a 3 jefas de departamento, a quienes se les dijo que firmaran la renuncia y que no habría liquidación alguna. Solo se quedarían 4 personas de base. Lo preocupante de estas acciones es que el personal a quien se le pidió la renuncia tiene facultades o atributos legales para autorizar o no programas como IMMEX, Prosec o Certificados de Origen de empresas de la región, por lo que el sector empresarial podría estar en jaque.