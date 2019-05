Agresión a militares divide exautodefensas

José Manuel Mireles Valverde, quien fuera vocero de las autodefensas en Michoacán, culpó al Ejército Mexicano de asesinatos y defendió al grupo armado que operó la agresión contra militares del pasado domingo.

En un video difundido, Mireles aparece frente a habitantes de La Huacana y un grupo de elementos de la Policía Federal.

Asegura que los únicos asesinos que ha habido en ese municipio de la Tierra Caliente, han sido por intervención del Ejército.

"Estamos intranquilos; los últimos asesinatos que ha habido en esta región han sido tres veces por militares", afirmó.

Mireles señaló que el Ejército mandó a recoger al niño que resultó baleado el pasado domingo en la comunidad de Pueblo Viejo, "para llevárselo al Hospital Central Militar, para cubrir las huellas de su crimen".

"Mientras que en Zamora y en Uruapan hay de 10 a 20 asesinatos por día, aquí (en La Huacana) no", insistió.

El exvocero de la guardia comunitaria negó que quienes agredieron a los militares sean criminales.

"Aquí, donde el pueblo cuida al pueblo, queremos paz; se lo demandamos y se lo pedimos a todas las autoridades tanto federales, tanto militares", dice al final del video, un día después de lo ocurrido en ese municipio de la Tierra Caliente.

Por su parte, Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas en el estado, sostuvo que las fuerzas armadas y policías deben ser respetados y por ello el Ejército no debió ceder.

"Yo creo que, así como los ciudadanos merecemos respeto, también las fuerzas armadas merecen respeto. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que los militares se dejen desarmar porque desde el momento en que se dejan quitar el arma, ya están en riesgo sus vidas y tenemos que tomar en cuenta que también son pueblo y tienen familia.

"Entonces, así como se debe cuidar la integridad de la sociedad, también se debe cuidar la de las fuerzas armadas y policías. Si queremos recuperar la paz y la seguridad en el país, se le tiene que dar la facultad al Ejército y a todas las fuerzas armadas y policías, para que hagan bien su trabajo y no se dejen manipular", dijo.

Rechazó asimismo la entrega de armas. "Esa no es una manera prudente para mí, porque al momento que te desarmas, no sabes si te van a asesinar o no. Si te asesinan ¿cómo quedan tus familias?".

"Además, eres una autoridad... ¿Por qué te vas a dejar desarmar?".

Señaló que el Ejército debió defenderse y si fuera necesario usar la fuerza.