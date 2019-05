Actor de Game of Thrones ingresa a clínica de salud mental

Tras haber transcurrido la primera semana del final de Game of Thrones, el actor Kit Harington ingresó a una clínica de bienestar para tratar sus problemas personales.

Durante los últimos días se había hablado que el actor tenía problemas de alcoholismo, sin embargo su publicista confirmó que el británico sí se encuentra en internado en un centro de bienestar aprovechando el descanso de su agenda.

"Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como oportunidad para pasar tiempo en un centro de bienestar y trabajar ciertos problemas personales", explicó para varios medios luego de que Page Six revelara que el intérprete de "Jon Snow" se estaba en tratamiento en una clínica de Estados Unidos.

En marzo, Harington confesó durante una entrevista par Variety que su trabajo en Game of Thrones lo habían llevado a tomar terapia pues ser había sentido inseguro y no estaba hablando con nadie. "Sentí que tenía que ser la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento en mi vida, como creo que le puede pasar a mucho gente de 20 años", expresó.