Consume incendio más de 4 hectáreas de pastizal en empresa avícola

La madrugada del miércoles se registró un fuerte incendio, que por cerca de tres horas consumió más de cuatro hectáreas de pastizal, así como rejas de plástico y otros artículos de una empresa avícola.

Según el personal de Bomberos de la Unidad de Rescate de Bermejillo, siendo aproximadamente las 05:35 horas, se reportó a través del Sistema de Emergencia 911, un incendio en el exterior de la compañía, ubicada el kilómetro 20 de la carretera Bermejillo-Mapimí a la altura del paraje denominado Vinagrillos.

Al lugar acudió personal de dicha agrupación, quienes comenzaron a sofocar el incendio del pastizal que se encuentra alrededor de la planta.

Debido a la extensión del siniestro el fuego logró propagarse a los patios de la empresa donde consumió rejas de plástico y otros materiales ahí almacenados, aunque se logró evitar que llegara al área de incubadoras.

Los bomberos, con el apoyo de los empleados de la empresa, lograron luego de tres horas de trabajo sofocar el incendio y asegurar el área.

De momento no se pudo determinar cómo inició el fuego, el cual afortunadamente no provocó daños a la estructura de la empresa, además de que no se reportaron personas lesionadas.