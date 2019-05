Tranquilos, no me he ido; dice Maluma Leo Dan siempre reza por José José

Luego de que Maluma cerrara por unos momentos su cuenta de Instagram, el colombiano regresó y compartió un video en el que confirmó que no se va y que algo grande ocurrirá este 5 de junio.

"Bueno parceros, tranquilos, no me he ido, algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes, Maluma baby", expresó en un "moment".

El pasado lunes, los fans del cantante se llevaron una sorpresa al ya no encontrar a Maluma en Instagram, esto luego de unas críticas por un material que compartió en su red social sosteniendo un león.

Este martes por la mañana compartió unas fotografías en las que promociona un contenido en YouTube.

Por otro lado, el colombiano se presentará el día 6 de junio en el Coliseo Centenario de Torreón.

Jorge Mata, director de ShowCase México, empresa que lleva a Maluma al Coliseo comentó que esperan un lleno total.

"Como sabemos, Maluma es el ídolo de muchos niños, jóvenes y no tan jóvenes. Esperamos mucha gente, la venta de boletos va muy bien", dijo.

Maluma se presentó por primera vez en Torreón el 4 de noviembre de 2016 en el Estadio Revolución, esta será el segundo show que ofrezca en la región.

Hace unos días, el artista actuó con gran éxito el 23 y 25 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En ambas presentaciones, el artista logró llenos totales.

Maluma saltó a la fama en su país natal en 2011, gracias a los sencillos Farandulera y Obsesión, y gracias a La temperatura y Carnaval (2014), en el resto de América Latina.

Su álbum debut, Magia , tuvo éxito comercial en Colombia, y un año después fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.

En 2015 lanzó su segundo álbum de estudio, Pretty Boy, Dirty Boy; el cual ingresó en el número uno del listado principal de álbumes latinos de Billboard, y consta de los sencillos Borró cassette, El perdedor y Sin contrato.

En 2014 y 2015 sirvió como juez y entrenador en La voz Kids y en octubre de 2015 salió al mercado su primera línea de ropa.

En febrero de 2016 participó en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro de la cadena estadounidense Univisión, una de sus más importantes presentaciones en directo, donde junto a J Balvin interpretó la canción Pa' Mayté en homenaje al también colombiano Carlos Vives y también el sencillo Desde esa noche, en el que colabora junto a la cantante mexicana Thalía.

Maluma es uno de los artistas más exitosos.

"José José y yo siempre hemos tenido contacto, pero Sarita me dice que aguantemos un poquito más porque José no está muy bien. Sin embargo creo que Dios le dará una alegría al mundo y se pondrá muy bien", confió el cantautor argentino.

Comentó que la más reciente vez que hablaron fue por teléfono hace unos cinco o seis meses y no sabe más del artista, quien permanece en Estados Unidos.

"Siempre rezo por él. Cuando trabajamos en California, oramos (antes de salir al escenario) y ese día él cantó bien. Ahora no entiendo por qué no se arrimó más a los verdaderos pastores que están más cerca de Jesús", dijo a la prensa.

Leo Dan, quien hace varios años se convirtió al cristianismo, platicó que siempre que podía hablaba de Dios con "El príncipe de la canción".

"Me responde bien, pero hay cosas que no puedo hacer más. Si todos oramos para que José tenga una salud duradera, creo que Dios nos ayudará".

Respecto a las declaraciones de José Joel, hijo del afamado cantante, de que su media hermana Sara Sosa vendió la exclusiva de la muerte de su padre, cuando ésta llegue a suceder, Leo comentó:

"Hay tantas cosas difíciles que uno no quisiera escuchar, pero bueno. Como cristiano que soy tengo que ir por la solución y el encuentro de Jesús".

A decir del autor de "Como te extraño mi amor y Te he prometido, José José es lo mejor que ha tenido México y se siente orgulloso por haber grabado con él, lo mismo que con otros intérpretes como Vicente Fernández.