"Le pido a Dios que me dé una señal en dónde estás y voy por ti. Te extraño tanto que a veces siento que ya no puedo, pero tengo tanta fe que Dios te regresará conmigo. Con todo mi corazón te mando un fuerte abrazo, donde quiera que estés tu mamá nunca te olvida, no dejo de mandarte bendiciones. Dios estará contigo y te bendecirá por donde vayas", es un fragmento de la carta que cada año María Cristina Castañeda le escribe a su hija Adela Yazmín, en su cumpleaños, son ya 14 años de su desaparición, entonces recién había cumplido los 15 y hoy 29 de mayo es su cumpleaños 29.

Para María Cristina hay tres fechas muy dolorosas y cercanas una de la otra; el 10 de mayo, por el Día de la Madre, el 29 de mayo el cumpleaños de su hija y el 2 de junio, el día se su desaparición, el cual ocurrió en el 2005 incluso una semana antes, le habían celebrado su quinceañera.

Cuenta que en un momento su vida se hizo pedazos y hay ocasiones que siente que no puede más pero su esperanza y fe en Dios, la mantienen en pie y tener la oportunidad de encontrar a su hija, incluso con la carta espera que le llegue el mensaje y se pueda comunicar con ella.

"Cada año me doy el tiempo de hacerle su carta, tengo la esperanza de que el mensaje llegue a ella, que donde quiera que esté, sepa que no me he olvidado de ella, que sigo buscándola y no voy a descansar hasta saber de ella".

Recuerda que la última vez que vieron a su hija fue en el Centro de la ciudad, pues estudiaba en la Secundaria Federal uno y como todos los días salió de la escuela, se trasladó justo en frente de un supermercado, muy cerca de "La Alianza" donde abordaría el camión que la llevaría a casa. Sus compañeras la dejaron ahí, pues tomaban rutas diferentes, pero pasaron las horas y ella nunca llegó, pues normalmente regresaba a casa a las 2 de la tarde y María Cristina la esperaba para comer, pero fue hasta las 6 de la tarde que empezó a preocuparse por la tardanza y la buscó.

Durante todos estos años ella realizó pesquisas, algún indicio que le ayudara a localizar a Jazmín, pero no ha tenido éxito.

"No tengo idea de quién se llevó a mi hija, he tenido indicios de investigaciones que yo he hecho y hemos encontrado a muchachas que me dicen que se parece a ella, pero se las llevo a las autoridades para que investiguen y que se confirme o se descarte, incluso hace un años ubicamos a una muchacha, fui con las autoridades y nada".

En su carta Cristina le escribe a su hija; "Hoy cumples 29 años, ya eres toda una mujer, pero para mí siempre serás mi niña. Son 14 años que no sé dónde estás, ni cómo la estás pasando. Cómo quisiera que estuvieras aquí para abrazarte y besarte, festejarte aquí con migo y toda la familia, como cuando estabas chiquita. No sabes niña que siempre estoy pensando en ti, buscándote, como quisiera que esta carta que te escribo con el dolor de mi corazón llegara a ti.

En estos 14 años se han ido muchos seres queridos que tú conociste, que se fueron con la tristeza de no saber de ti. Cada 10 y 29 de mayo es muy triste para mí, por el Día de las Madres y por tu cumpleaños.

Quiero que sepas que eres una linda niña, que nunca, nuca me olvidaré de ti, mientras Dios me dé vida te escribiré una carta y cuando regreses enseñarte todas las que te he escrito, aunque ya no quisiera escribirte más, porque ya regresaste conmigo".