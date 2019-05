El PRI se apoderó de las candidaturas de Morena: Eduardo García

El excandidato a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena, Eduardo García Reyes destacó que el proceso interno que se vivió en este partido fue muy sucio y que no está de acuerdo con que se haya designado a Marina Vitela Rodríguez, pero aseguró que sin apoyar a la candidata, seguirá trabajando a favor del Movimiento Regeneración Nacional.

Señaló que a unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, y después de que el Tribunal Electoral del Estado de Durango desechó las impugnaciones en contra de dicho proceso interno, hay quienes le siguen expresando su apoyo, de ahí el interés de continuar en el partido en busca de la transformación, según dijo.

Eduardo García Reyes, quien realizó algunos días de campaña tras la validación de su candidatura, consideró que hubo mucha manipulación de los tribunales para arrebatarle su derecho a competir, en alianza con la dirigencia estatal del partido que encabeza Armando Navarro Gutiérrez, y desde luego con Marina Vitela Rodríguez, ya que su registro fue legal y se cumplieron con todos los requisitos.

“La mafia del poder contra la que tanto está luchando el presidente, se apoderó de las candidaturas, porque todos sabemos que Vitela viene del PRI, se vino a Morena porque es el partido fuerte y ese es oportunismo”, refirió.

El excandidato morenista acusó también a Adolfo Villarreal y Hortensia Sánchez, de la Comisión Nacional de Elecciones, de prestarse para que priistas tomaran por asalto las candidaturas y se apoderaran del partido.

Sobre Marina Vitela, dijo no estar de acuerdo en que sea quien abandere al partido en la contienda por la alcaldía ya que “ella viene de la facción más ambiciosa y más codiciosa del PRI, fijo mi posición y para que la sociedad sepa que no estamos de acuerdo con el proceso, con que los priistas vengan y nos arrebaten las candidaturas, porque estamos en la lucha por el cambio verdadero y ellos no lo van a intentar, porque su ADN es priista”, según expuso.