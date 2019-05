Gustavo Lara sigue haciendo lo que más le gusta: cantar.

El cantante, quien se dio a conocer en la década de los noventa, hoy en día sigue vigente gracias al apoyo de sus seguidores y su pasión por los escenarios.

En un restaurante de la Ciudad de México, Gustavo ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón, en la que habló de sus proyectos y además reveló que siente un gran afecto por la Comarca Lagunera.

"Torreón es una tierra cariñosa; tengo muy bonitos recuerdos de La Laguna. Recuerdo que una vez fui y en pleno concierto me puse la playera del Club Santos y fue la locura. Espero regresar muy pronto".

Gustavo externó que en 2018 lanzó un material discográfico de nombre Háblame de ti, el cual incluye temas como Buena suerte, Me haces falta, Bailarina y El hombre más feliz

"Este álbum me permitió desahogar cosas. Hay temas que se quedan fuera de producciones y cuando los oyes con el tiempo dice, 'este tema está buenísimo, ¿por qué lo había dejado fuera?'", comentó.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el artista detalló que como primer sencillo lanzó Me vuelvo loco, una rola con toques urbanos.

"Sin querer disfrazarme de reguetonero sí busqué con esta melodía buscar sonidos nuevos y este tipo de lenguaje que usan las nuevas generaciones", informó mientras tomaba un café.

Sobre su participación en La Voz… México en su edición 2016 (todavía en Televisa), Gustavo dijo que sí le sirvió de impulso.

"Me ayudó, sin embargo, me sentí algo agredido porque yo sentía que la gente que me había puesto arriba no habían valorado mi trabajo.

"Creo que La Voz es un programa no para artistas, sino para personas con historias que impactan más que la cantada", aseguró.

En esa ocasión, Lara estuvo en el equipo de Gloria Trevi y luego se lo llevó J Balvin. Pese a que convivió con ambos nunca se llegó a concretar alguna colaboración posterior.

"Con Gloria es una locura. Todo mundo la busca, ella tiene mucho trabajo y tiene gente que bloquea el acceso a ella. Siempre me trató bien".

Sobre el resurgimiento de la música de los noventa gracias al 90's Pop Tour y a la desaparecida gira Únete a la fiesta, el jarocho comentó que fue lo mejor que pudo ocurrir.

"Creo que en los 90 había muchos artistas. Cada quien tenía su color, su lenguaje y su distintivo. En el 96 saqué mi primer disco, el cual era orgánico porque no me gustaba que sonara a un artista con pistas, por eso siempre tocaba y sigo tocando en vivo".

Gustavo agradeció la oportunidad que Ari Borovoy le dio para ser parte de algunas presentaciones del 90's Pop Tour.

"Fue una gran experiencia maravillosa, espero regresar pronto a esta gira", expresó.

Gustavo Lara reconoció que debido a la fama que consiguió en esos tiempos sí llegó a perder el piso.

"Te rodeas de gente que trabaja bien contigo, pero también de gente desubicada y que estaba al lado mío. De repente no valoraba a la gente que se me acercaba porque pensaba que se acercaban a mí por interés".