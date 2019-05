Atienden a más menores por droga

Este año en Centros de Integración Juvenil (CIJ) se han recibido nueve menores de 12 años de edad por consumo de diferentes drogas.

Rafael Mora Garza, director de los CIJ en Torreón, comentó que los adolescentes llegaron acompañados por sus familias.

Dice que la mayoría de los menores de edad ingresaron por el consumo de marihuana, pero que hay uno que experimentó con cristal.

Mora Garza dijo que esta situación cada vez es más común en todo el país, y se recomienda que los padres de familia atiendan a sus hijos para evitar problemas de drogadicción.

Explicó que en años anteriores sí habían recibido a niños de estas edades, pero no en esta cantidad, ya que por año atendían a tres o cuatro menores de edad, y en estos primeros 5 meses de 2019, ya suman doce adolescentes con problemas de drogas.

"Esto puede ser un indicativo de cómo se sigue generalizando el consumo de droga porque en su mayoría son usuarios de marihuana, últimamente hemos notado que han sido detectados en grupos, como una manera de empezar el consumo al salir de la escuela, esto te habla de un debilitamiento de la supervisión que tienen estos niños".

El director del CIJ comenta que el acercamiento a este tipo de droga (marihuana) es por su accesibilidad y porque los menores tienen miedo al rechazo de su amistades, por lo que muchos terminan por aceptarla.

Además, detalla que también se debe a la baja percepción de riesgo que se tiene por esta droga, que poco a poco los consumidores creen que no es tan dañina como otras.

"Lo importante es decirle a los chavos que no porque la marihuana no te produzca daños de manera inmediata como otras sustancias, no quiere decir que no sea dañina, a lo mejor a más largo tiempo, pero te afectará".

Especifica que hay estudios que comprueban que una de las razones por las que un joven puede desertar de la escuela es por el consumo de marihuana, ya que esta droga al principio provoca una sensación de estar alerta y ser más perceptible, pero con el paso del tiempo esas capacidades se pierden y hay falta de concentración, falta de memoria, entre otras deficiencias.

Mora Garza dice que el único "punto bueno" de que lleguen menores de esta edad, es que pueden estar a tiempo de dejar de consumir esas drogas, ya que recién empiezan y hay más probabilidades de que tengan éxito en su tratamiento.