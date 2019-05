Va Municipio contra 'ruidosos'

A partir del segundo fin de semana de junio del año en curso, se aplicará en Torreón la campaña "#BájaleATuRuido" que busca regular la contaminación acústica derivada de actividades humanas.

La iniciativa, surgió después de que en estos primeros cinco meses del año, se recibieran alrededor de 300 llamadas por exceso de ruido que generan algunos vecinos, principalmente en colonias ubicadas al oriente, centro y poniente de esta ciudad.

A esta cifra, se suman unas 200 llamadas que recibe en promedio cada fin de semana la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de colonos que solicitan la intervención de los uniformados por la misma causa.

La brigada anti ruido está dirigida únicamente a particulares y participarán las Direcciones de Medio Ambiente, Seguridad Pública Municipal e Inspección y Verificación. Esta estrategia, consiste en que, en caso de una queja de vecino ruidoso, la ciudadanía podrá marcar a los teléfonos 729-00-99 o al 8714-09-49-65.

Posteriormente, personal debidamente uniformado e identificado y a bordo de vehículos oficiales con torreta verde o amarilla, acudirá al lugar de la denuncia para realizar las mediciones correspondientes.

Se utilizará un sonómetro o decibelímetro para medir los decibeles emitidos por el vecino ruidoso y se procederá a realizar el apercibimiento correspondiente. Los inspectores, equipados con cámaras GoPro, grabarán todo el procedimiento de medición a fin de guardar evidencias.

En caso de reincidencia, se aplicará una multa de 20 a mil UMAS, es decir, de 1,689 pesos hasta los 84,490 pesos, además de que se exhortará al quejoso a que interponga la denuncia formal ante el Tribunal de Justicia Municipal.

De acuerdo a los límites máximos permisibles que marca la Norma Oficial Mexicana de la Semarnat, NOM-081, se permiten 65 decibeles después de las 10 de la noche y 68 decibeles antes de la misma hora, por mencionar algunos.

Según la norma, la contaminación acústica es un problema ambiental importante con cada vez mayor presencia en la sociedad moderna, debido al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios que constituyen fuentes tanto fijas como móviles.

Todas ellas, generan diferentes tipos de ruido que, de acuerdo a su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición, repercuten no sólo en los seres humanos sino en los seres vivos que conforman los ecosistemas en los que se encuentra inmersa la población humana.

El anuncio de la campaña estuvo encabezado por el alcalde Jorge Zermeño; el director de Inspección y Verificación, Rolando Anaya Araujo; Felipe Vallejo López, director de Medio Ambiente; Primo Francisco García Cervantes, director de Seguridad Pública y los regidores Eduardo González Madero e Ignacio García.

"Puede ser que no solucionemos a la primera pero al día siguiente se le va a multar a esa persona y lo va a pensar dos veces, vamos a estar contando con el apoyo de los vecinos. Se busca que seamos conscientes todos los que vivimos en una comunidad, que aunque sea una propiedad privada pues no puedo hacer lo que me paga la gana en prejuicio de terceros", dijo el presidente municipal.

En general, esta campaña busca propiciar la convivencia vecinal en un ambiente de respeto y buena voluntad de parte de las y los ciudadanos que habitan en este Municipio.