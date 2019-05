Difunden imágenes del primer panda albino en China

Un panda albino fue visto y fotografiado por primera vez en la Reserva Natural Nacional de Wolong, en provincia de Sichuan, en el suroeste de China, informaron fuentes oficiales.

Expertos del Centro de Investigación y Conservación de China para el panda gigante indicaron que es un panda albino, cuyo género se desconoce, pero por el tamaño podría tener entre uno y dos años.

"Un panda se convierte en un adulto a la edad de cuatro años. Un año para un panda es el equivalente a unos 3.5 años para un humano", informó Wang Lun, un funcionario del centro, de acuerdo con el sitio web "China Daily".

Señaló que el buró administrativo de la reserva emitió una foto del panda completamente blanco y las patas, tomada en la naturaleza y capturada por una cámara infrarroja a unos dos mil metros sobre el nivel del mar en la reserva.

Indicó que la única parte del cuerpo del animal que no es blanco son sus ojos, que son rojos.

“El albinismo existe en varios vertebrados, pero es raro. Por lo general, es causada por mutaciones genéticas en las que la melanina no se puede sintetizar normalmente, con el vello corporal y de la piel expresado en blanco, blanco amarillento o amarillo claro”, refirió el sitio web.

“El panda se veía fuerte y sus pasos eran constantes, una señal de que la mutación genética podría no haber impedido su vida", destacó Li Sheng, investigador de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Beijing, a la agencia de noticias Xinhua.

Refirió que “las mutaciones simples de ´albinismo´ no afectan la estructura corporal normal y las funciones fisiológicas de los animales, y no tienen un impacto significativo en sus actividades y reproducción, excepto que son más fáciles de detectar en la naturaleza y que su cuerpo es más sensible a la luz solar directa”.

El especialista en osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, apuntó que “el panda es el primer individuo completamente blanco fotografiado, lo que sugiere que existe un gen de mutación del albinismo en la población regional de panda en la reserva”.

La reserva natural de Wolong dijo que utiliza cámaras infarrojas para monitorear las actividades de animales salvajes en sus siete áreas y ayudar a proteger los ecosistemas.