'Avance, que gobierno reconzca existencia de fosas en Puebla'

Para el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, aun cuando las cifras del gobierno federal no son las correctas, es un avance que se reconozca que en el estado hay casos de fosas clandestinas, señaló María Luisa Núñez Barojas, vocera de la agrupación.

En entrevista con Notimex, la activista así lo declaró luego de que hace unos días Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, presentó el primer informe oficial en México, en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos encontrados en éstas.

El objetivo de este informe es contribuir al acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas y que estos delitos no queden impunes.

El funcionario federal determinó que una fosa clandestina es aquel lugar en el que se inhumaron cuerpos o restos humanos, sin seña alguna que denote su existencia, sin el conocimiento de las autoridades o con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas.

“Aun cuando las cifras (del gobierno federal) sean erróneas, porque él (Alejandro Encinas) sólo menciona una fosa, para nosotros ya es un avance; y es más significativo, porque Puebla ya está figurando a nivel nacional como un estado de fosas clandestinas, tal vez no en un número tan elevado como en Coahuila, Guerrero o Veracruz, pero sí las hay en Puebla”, señaló.

Núñez Barojas argumentó por qué no coincide con las cifras que reveló el gobierno federal. “El colectivo -dijo- tiene conocimiento de la localización de seis fosas reportadas por los medios de comunicación locales, toda vez que el gobierno del estado y sus diferentes dependencias no nos entregan reportes de nada”.

El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla tiene conocimiento del hallazgo de por lo menos seis fosas. Una se logró encontrar el 1 de diciembre de 2017, en el municipio de Huixcolotla, donde se hallaron 3 cuerpos; una fosa más fue localizada el 7 de junio de 2018, en la colonia Lomas de Romero, en el municipio de Tecamachalco, donde se confirmó que había un cuerpo.

El 23 de noviembre de 2018 se dio el hallazgo de tres fosas clandestinas, de las cuales dos fueron dentro del municipio de Ciudad Serdán; en una fosa encontraron tres cuerpos, en la segunda había cuatro. La tercera estaba en los límites con el municipio Palmar de Bravo, donde se logró localizar un cuerpo.

A decir de la activista, conocieron de estos sitios de muerte a través de los medios de comunicación, y fueron las madres de personas desaparecidas quienes acudieron a estos lugares y atestiguaron que sí había sepulturas clandestinas.

El 25 de enero de 2019, en San José Miahuatlán, perteneciente al municipio de Tehuacán, se conoció de una cavidad en donde aparecieron siete cuerpos.

A estos casos se suma que en abril del presente año, los mismos medios de comunicación, dieron a conocer el hallazgo de por lo menos ocho cuerpos en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del Mercado Morelos, al nororiente de la capital poblana, así como ocho cuerpos más en Ciudad Serdán.

“Toda esta información que se conoció en medios de comunicación, yo personalmente la corroboré con el Servicio Médico Forense (Semefo) del estado de Puebla, en el área de Estomatología Forense. Son datos oficiales que no coinciden con los que informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Como nosotros estamos buscando familiares, les pedimos que nos muestren fotografías de los hallazgos, para efectos de encontrar algunas coincidencias. Es así como le hacemos, porque a nosotros ni la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Puebla, ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a través del Semefo, ni nadie nos notifica, ni nos informa de los hallazgos de las fosas, ni de los cuerpos”, abundó.

Como no hay notificaciones oficiales al colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez no descarta que el número de estas sepulturas clandestinas sea mayor al que presentó el gobierno federal.

A esta irregularidad se suma el retraso que hay en la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda en Puebla, luego de que en febrero de este año se hizo el anuncio por parte del gobierno interino, pero a la fecha no tiene avances.

“Por derecho nos corresponde tener conocimiento y participar en esa comisión local de búsqueda, se está trabajando en los protocolos para la creación de la Comisión, pero nosotros que somos el único colectivo que existe en el estado y que está dedicado a buscar personas desaparecidas de manera forzada, no han sido informados de nada.

Además, tenemos derecho a tener una posición en la Comisión y la vamos a reclamar, más cuando son los familiares los que sabemos buscar y dónde buscar a los desaparecidos, porque nos hemos dedicado a esa tarea. Esperamos que al crear la comisión, también se genere un banco de datos oficial, que no sólo haya recursos, sino personal suficiente y capacitado para atender nuestras necesidades”, citó.

Actualmente, el colectivo trabaja en la revisión de las carpetas de investigación, para puntualizar las deficiencias y fortalecer que se trabaje en esas áreas donde no se puso atención. Para este trabajo, también cuentan con el apoyo de una organización civil que les impartirá a las mamás un curso para el manejo de herramientas tecnológicas.

Otras de sus inquietudes es que se pueda crear un programa o aplicación que todas las mamás puedan hacer llegar al gobierno estatal para que trabajen un solo banco de datos, y éste en coordinación con los Ministerios Públicos, con Atención a Víctimas, con Semefos, para que haya coordinación y cruce de información entre todas las partes involucradas.

La vocera del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla lamentó la nula respuesta del delegado federal en el estado, Rodrigo Abdalá, quien no atiende los mensajes, ni las llamadas por teléfono, mucho menos le da respuesta a los correos electrónicos que la agrupación le ha hecho, por lo que pidió que así como Alejandro Encinas ha estado en otros estados, haga acto de presencia en Puebla y conozca de viva voz lo que ocurre en esta materia.

“Sabemos que no es fácil, sabemos que en un día no se podrá resolver lo que no se atendió en cuatro años, pero cuando hay voluntad y recursos, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pueden lograr las cosas”, concluyó.