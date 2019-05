'No nos dejaremos chantajear'

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se dejará chantajear por los corruptos que quieren jugar a las vencidas en la compra de medicamentos.

Durante la entrega de programas del Bienestar, el Presidente señaló que si siguen así los medicamentos se comprarán en el extranjero.

"Ahora si se dan cuenta que no hay medicamentos porque quieren obligarnos, presionarnos, a que les compremos a los mismos que de manera arbitraria dan caras las medicinas, pues no. Si no entienden vamos a abrir las licitaciones y se va a comprar la medicina en cualquier parte del mundo, pero no van a faltar, ni nos vamos a dejar chantajear por los corruptos", aseguró López Obrador.

En compañía del gobernador Alfredo del Mazo (PRI), el titular del Ejecutivo federal pidió el apoyo de la población para ayudarlo a gobernar, porque no se trata del trabajo de un solo hombre o gobernantes: "esto es asunto de todos, no se podría avanzar y transformar si no se cuenta el apoyo de todos los ciudadanos".

En cuanto a los programas del Bienestar, el Presidente reconoció que en el caso de la pensión de adultos mayores sólo han entregado apoyos a siete millones de personas de un universo de ocho millones, por lo que les falta un millón.

El mandatario aseguró que de enero a la fecha se redujo 95 por ciento el robo de combustible, aunque "no hemos terminado de desterrar este vicio porque quisieron jugar a las vencidas", pero el pueblo es mucha pieza y el combate al robo de combustible permitirá el ahorro de 50 mil millones de pesos, suma con la que es posible cumplir con los compromisos del gobierno.

El Ejecutivo federal insistió en que su gobierno no tiene derecho a fallarle "en nada" al pueblo, por lo que existe confianza en que se puede sacar de la pobreza al pueblo, dado que el país, pese a los saqueos, tiene inmensos recursos naturales, gente trabajadora y sólo le hacía falta un buen gobierno que aplica una fórmula sencilla, pero efectiva: "cero corrupción y cero impunidad".