No ven originalidad en la música actual Expareja de Bosé rompe el silencio

La banda argentina Babasónicos consideró que la originalidad es un valor ausente en la música que se produce actualmente, que privilegia lo efímero en pos de la fama y el dinero y no de la belleza que produce este bello arte.

"La originalidad no parece un valor en este momento. Hay mucha música muy parecida, generada con los mismos ritmos e instrumentos pero son momentos de transición porque siempre ha habido música mala y música buena", dijo el tecladista Diego Tuñón. El apodado "Uma-T" y el guitarrista Mariano Domínguez visitaron la Ciudad de México para anunciar su concierto del 19 de septiembre en el Auditorio Nacional, en el que presentarán su más reciente disco, Discutible (2018).

El guitarrista contó que la banda trabaja en pos de la belleza de la música y dedica mucho tiempo para perfeccionar esa idea para convertirla en una obra.

"Lo discutible es que hoy se vive un momento de algo muy efímero, en el que la gente va buscando hacer algo por un fin, que no tiene que ver con esa búsqueda de la belleza sino con la fama y la plata, y ese momento es algo que dura poco, es una cosa que se esfuma", apuntó Domínguez. Escépticos y reacios, hasta cierto punto, del uso de las nuevas plataformas de distribución de música, los Babasónicos, banda formada en 1991, creen que esos sitios un día "pueden cerrar", por lo que instan a que la gente adquiera sus discos en formato físico. "No hay que tener tanta confianza de que esto (las plataformas) va a durar para siempre.

Uno cree que tiene todas las películas y todos los discos a su alcance, pero en realidad están en una nube donde no se sabe dónde están", apuntó Domínguez.

Recordó que su generación amasaba una colección de discos, películas o libros y ahora eso está perdido porque uno cree que todo está en un estante virtual.

"Y todo se vuelve ya un electrodoméstico", precisó a su vez Tuñón. "Está bueno tener cosas como los libros, tener una biblioteca, algo palpable", insistió Domínguez, y explicó que esos objetos guardan recuerdos "y tienen que ver con la vida misma, algo de lo que carece todo lo virtual o digital; pero bueno, somos generaciones distintas".

Respecto a la trayectoria de Babasónicos, Diego Tuñón aseguró que nunca nos imaginamos que después de tantos años podríamos sacar nuestro doceavo disco, y que nuestros temas aún discutan con la época.

"A veces componemos una canción pensando en algo peor, las personas que las escuchan le dan una interpretación distinta, de eso se trata la música, cada quien es libre de dar su propia opinión", agregó.

Durante la alfombra roja de la cinta Godzilla: King of Monsters, se vio al español con sus pequeños desfilar con atuendos similares, vestidos con faldas negras y sacos del mismo color, camisas blancas y lentes oscuros.

Esta imagen causó revuelo, ya que el ibérico rompió con el protocolo que desde hace años llevaba de no mostrar a lo medios de comunicación a su familia.

Este hecho causó cierta molestia a su expareja y artistas plástico, con quien vivió más de dos décadas y que ahora se encuentran separados y con una demanda de él contra el cantante de Si tú no vuelves por tener acceso a las empresas que construyeron juntos así como también el derecho de que sus hijos, cuatro en total, sigan conviviendo.

"No me ha gustado nada", explicó Palau a una entrevista que le dio a El País, "me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no".

Sin embargo, Nacho Palau trató de ser prudente, ya que no quiere perjudicar el proceso del litigio que entabló contra Bosé.

"No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida.

Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo te da igual", comentó Palau.

Según la publicación, Nacho y sus otros dos pequeños, Ivo y Telmo, se encuentra viviendo con la madre de él, en un pueblo pequeño llamado Chelva en España.