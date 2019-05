Buscan respuesta a desabasto de agua

Habitantes de la colonia Torreón Jardín afirman que falta información sobre el desbasto de agua potable, por lo que la mañana de este domingo, afuera de la Iglesia del Sagrado Corazón de María colocaron una mesa para la recepción de firmas, mismas que respaldarán con un pliego petitorio a la directiva de la Sociedad Cooperativa de Servicios de la Colonia.

"A partir de enero que fue la última asamblea de este año se nos avisó que iba a haber desabasto en el suministro de agua, pero el desabasto se vino antes y pues no se nos ha ido informando oportunamente de las acciones que se han ido tomando y nosotros como vecinos afectados, empezamos a recaudar firmas y lo único que buscamos es tener una respuesta a lo que está pasando y por qué está pasando" dijo uno de los vecinos.

En el pliego petitorio solicitan que se les informe la sustracción histórica de agua potable de los tres pozos que abastecen al sector, contratar un experto para que analice la situación actual del manto acuífero, contratar un despacho independiente que informe sobre los consumos y ventas de los excedentes de agua así como la revisión de la sustracción del periodo de tiempo que considere pertinente para evaluar las directrices que se han dado con respecto a la venta y uso de agua, así como nombrar una comisión especial de socios para entregar un informe a la asamblea y definir las acciones a tomar para restablecer el servicio y establecer plazos para que se cumplan dichas acciones.

Los vecinos mencionaron que cuando se les informó sobre el "tandeo" de agua, se les sugirió instalar hidros, construir cisternas o bien adquirir tanques de almacenamiento, lo que representa una inversión extra, pero el problema dicen es que seguirán pagando por un servicio que a parte de ser costoso, no es eficiente, pues el año pasado en promedio el recibo mensual era de 700 pesos y a partir de febrero pagan de 1,100 pesos a 1,300 pesos, de acuerdo a lo que marque el medidor, pero el "detalle" es que hay familias en donde ambos esposos trabajan y sus domicilios permanecen solos una buena parte del día.

Dijeron que además no se están respetando los horarios del "tandeo" y se les está dejando sin el líquido; "Se supone que están limitando el agua de 4 a 8 de la noche y de 12 de la noche a 5 de la mañana, pero no han cumplido con el tandeo y lamentablemente no ha habido un canal de comunicación para que nosotros podamos prepararnos y hay vecinos que sí se han quedado sin agua".

Reiteraron que falta información, pues luego de que ellos subieron a redes sociales el documento que entregarán, en la página social de la asociación de la directiva publicó un boletín donde se les aclaraba algunos puntos.

Una de las señoras que acudió a firmar, dijo que el centro comercial y una escuela secundaria que se encuentra dentro del perímetro del sector sí cuenta con el servicio todo el día, mientras que a ellos los dejan sin en el líquido.

Mencionaron que la asamblea que realizó en el mes de enero se les mostró una gráfica sobre el rendimiento de los tres pozos y el que más volumen les daba eran 56 litros por segundo y al 2018 bajó a 12 litros por segundo, otro pozo tenía un rendimiento de 34 litros por segundo y bajó a 16 y un tercero les daba 14 litros por segundo ahora registra 3 litros, por esa situación se tomó el acuerdo de perforar otro pozo y se hicieron los trabajos en un área, atrás de la clínica del Seguro Social, pero resultó que no se encontró nada y la inversión que se hizo, de 10 millones de pesos fue en vano, por lo que consideraron se debe de recurrir a expertos que con el uso de la tecnología sean más precisos en la exploración.