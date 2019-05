Protestan contra iniciativa

Decenas de miles de israelíes protestaron el sábado en la ciudad de Tel Aviv contra una iniciativa que concedería inmunidad al primer ministro Benjamin Netanyahu ante una serie de cargos por corrupción.

Los manifestantes afuera del Museo de Arte de la ciudad también exigieron proteger la identidad democrática de Israel contra la extralimitación del gobierno.

La protesta fue una exhibición de fuerza de los nuevos partidos de oposición un mes después que Netanyahu fue reelegido como primer ministro para un cuarto periodo sucesivo.

Yair Lapid, del Partido Blanquiazul de Israel, comparó los intentos de Netanyahu por consolidarse en el poder con los del presidente autoritario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

"No le permitiremos ser Erdogan. No queremos un dictador turco. No lo permitiremos", subrayó Laid en referencia a Netanyahu.

Algunos manifestantes llevaron gorros fez al estilo otomano, en referencia a Turquía, ondearon banderas israelíes y portaron pancartas que decían "mantengamos libre a Israel".

Los inconformes advirtieron que la coalición entrante de Netanyahu está promoviendo una iniciativa para protegerlo de posibles acusaciones legales y pretende restringir la autoridad de la Corte Suprema.