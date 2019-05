Mi visión es de integridad y cohesión: Anavel Fernández

La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Gómez Palacio, Anavel Fernández Martínez visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, donde habló de sus principales propuestas de campaña.

Soy una mujer gomezpalatina 100 por ciento y como la gran mayoría, provengo de una familia de esfuerzo y de trabajo.

Definitivamente tiene que haber una empatía entre los gobiernos, reconocer que somos una zona metropolitana que lejos de tener un río que nos divide, es lo que nos une.

Mi visión es de integridad, cohesión y una visión única de los gobiernos para gestionar recursos y que con ello podamos crecer.

Es un tema de suma importancia para los ciudadanos; en estos días de campaña, en el toca toca me he permitido dialogar con la gente y ver que hay servicios que faltan, otros que sí se han atendido, pero no hay tiempo ni recurso que alcance. Por ejemplo, puedo mencionar que un problema histórico en la colonia Hamburgo, donde llovía y se presentaban graves inundaciones, se resolvió construyendo un cárcamo. Otra situación similar se presenta en la colonia Los Álamos, donde falta la mitad de la obra para subsanar ese mismo problema. Otras colonias demandan tubería de agua potable, de drenaje y obras de pavimentación.

Se necesita un plan municipal de desarrollo consciente y acorde a las necesidades de Gómez Palacio, con el compromiso del bienestar de las familias. Para su elaboración, pediré la opinión de expertos como el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos, para que hagamos un plan acorde a la necesidad actual y ver hasta dónde podrían alcanzar las soluciones durante los tres años de gobierno.

Definitivamente debo reconocer que el PRI como siglas o partido trae un desgaste natural, pues duró muchísimos años en el poder. Pero les quiero reiterar que en ningún partido político están los mejores ni los peores; somos las personas a quienes la gente nos da la oportunidad y ante ello tenemos dos opciones: dar resultados y comprometernos o defraudarla.

Creo que la institución no puede ser responsable de los actos de los individuos. Es un partido que ha durado muchos años representando al poder, pero no es privativo del PRI, porque las otras siglas de otros partidos y sobre todo el de moda, tiene conflictos y pugnas al interior y la gente está consciente de ello. Llevan unos meses apenas y ya reflejan una voracidad no por servir a Gómez Palacio, sino que ven a la ciudad como un botín. Más allá de las siglas, yo pediría a la gente que analice a cada una de las personas que estamos compitiendo: la trayectoria, los resultados que hemos dado, dónde hemos estado, dónde vivimos y qué tenemos.

La ciudadanía hoy en día está interesada en el proceso y las redes sociales son una herramienta que hace más público lo público, mientras que lo privado lo hacen público. Juegan un papel fundamental en decir quién es cada una de las personas que estamos en este camino, incluso más que los propios actores.

La familia Herrera es un bastión muy importante del partido; aunque actualmente en Durango no hay gobernador priista, la naturaleza nos dice que Leticia Herrera es la líder priista no solo en Gómez, sino que es un referente de liderazgo político en el estado. Es lagunera y gomezpalatina, es mi compañera de partido. Sería ilógico que alguien cierre los hijos y dijera que Leticia Herrera no pesa en el PRI. Y por supuesto que a favor de mi candidatura.

Soy abogada de profesión, tengo una maestría en educación y me he formado en el ámbito político y donde he estado me he permitido trabajar a favor de la mujer y la familia. Estoy convencida de que la agenda de género es fundamental en cualquier gobierno y la vida ordinaria de cualquier ciudadano. Tengo la intención de ponderar a las mujeres en temas como el emprendedurismo, dándoles créditos para que puedan generar una economía desde su casa, sin que descuiden a la familia. Aunque hay muchas mujeres que salen a trabajar, también hay quienes han decidido no acudir a un espacio laboral para atender a su familia, pero están batallando por la economía. Justamente hay que pensar en ellas, darles capacitación, crédito e insumo para ponderarlas por el lado económico de la familia.

Además, Gómez Palacio cuenta con una Procuraduría de la Mujer y un Instituto Municipal de la Mujer, que han desarrollado una labor favorable pero hay que ir por más, fomentar una cultura de consciencia de la denuncia en casos de violencia o maltrato.

En las fiestas democráticas todo puede suceder. Mi respeto a todos los que estamos compitiendo, será la ciudadanía y el resultado de la fiesta democrática el que nos dará la respuesta final.

Tengo una familia sólida, llevo 26 años casada, con dos hijos adolescentes y más allá de la respuesta que te pudiera dar, es un tema sobre el que tendríamos que legislar a través de consultas y opiniones de la sociedad civil organizada, de mujeres organizadas, y en conjunto sacar lo que sea mejor para el pueblo. Estoy a favor de la concepción de la vida.

Es un derecho legítimo y hay que legislar donde haga falta. Como licenciada en Derecho seré respetuosa de las necesidades de la gente, como diputada local y presidenta del PRI hace algunos años, pude percibir que en la capital del estado la gente es más conservadora. Pero más allá de eso, soy mujer de derecho y hay que ser respetuosos de lo que se ha conquistado con las leyes.

Estoy a favor de las adopciones cuando los hijos van a tener una mejor vida. Son temas que se deben analizar a profundidad y de manera muy responsable, pero estoy a favor de que quien le pueda dar la mejor vida a un mejor a los menores, que la den.

Es un tema polémico, nos han dicho que sirve para atender enfermedades y en este caso estaría a favor por la salud de la gente. Para el uso recreativo sería cuestión de analizar. Soy una persona abierta para todo y a favor de todo aquello que sea mejor para la sociedad.

Algunos segmentos piden más seguridad pública. Esta administración no tenía policías en sus inicios y ya se cuenta con ello, este tema es prioritario y se debe atender día con día y las estrategias están sujetas a ser perfeccionadas siempre. En otros casos, habitantes de las colonias más antiguas piden tubería de drenaje igual que agua potable, así como pavimento. Vamos a comunidades ejidales donde demandan mejora de caminos, infraestructura como parques, techumbres. Todos estos rubros serán prioritarios, con habilidad y visión de programar qué primero y después.