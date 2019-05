TREVI es la 'diosa' de los laguneros

Tras casi tres años de ausencia en La Laguna (junio de 2016, palenque de la Feria de Gómez Palacio), la intérprete regresó anoche y tal y como indica el nombre su más reciente sencillo, sólo les bastó decir "Ábranse perras" para arrasar en Coliseo Centenario.

La regiomontana ofreció en Torreón su gira Diosa de la noche, la cual logró convocar a cuatro mil 300 fans (cifra oficial) quienes lloraron, bailaron, cantaron y además sacaron toda su adrenalina gracias a las composiciones de "Glow".

Para los fanáticos de hueso colorado de Trevi, fue un día emocionante. Algunos tuvieron la oportunidad de saludarla en el ensayo que tuvo lugar por la tarde en el Coliseo y por supuesto se tomaron la foto del recuerdo.

Nancy García González, una de las afortunadas, contó al salir del encuentro que conoce a Trevi desde hace 30 años y cada que la ve, la artista la reconoce.

"Estoy súper feliz. Me encanta Gloria desde que irrumpió en los escenarios. Siempre me he identificado con sus canciones. Ella es lo máximo", expuso Nancy.

El Coliseo Centenario abrió sus puertas a las 19:00 horas. El desfile de invitados comenzó. Llegaban parejas, amigos y hasta algunos niños con sus padres. No faltaron travestis que imitan a Gloria y a quienes la artista ha reconocido su labor.

Al dar las 9:50 de la noche la fiesta empezó. Las luces del lugar se apagaron. La gente estaba lista para ver a su cantante favorita. Con su cabello bien peinado, a diferencia de los noventa, Trevi apareció con atuendo dorado mientras una plataforma la elevaba hasta el techo del Coliseo.

Con el público de pie; entregó temas como Diosa de la noche, Con los ojos cerrados, Ábranse perras, Gloria y Como yo te amo.

"Como yo te amo, nadie te amará Torreón", dijo la intérprete provocando una ovación de la gente.

Acompañada de cinco músicos, seis bailarines y dos coristas, Trevi emocionó a la audiencia con cada una de sus interpretaciones. La producción que presentó fue impecable llena de juegos de luces, globos, efectos especiales y tres pantallas que proyectaban imágenes o historias alusivas a las canciones.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz -su nombre real- dividió parte de su show en secciones como Disco, baladas y dark. De acuerdo a la temática entonaba las melodías correspondientes a la misma.

El segmento Disco incluyó las rolas Lo que una chica por amor es capaz, Sabes; Les diré, les diremos, Puede ser amor y Mujer maravilla. Luego llegó el de las Baladas, los laguneros suspiraron con Vestida de azúcar y Tú y yo.

Mientras los espectadores grababan con sus teléfonos móviles cada movimiento de Gloria en el escenario, ella estrenó en Torreón uno de sus más recientes sencillos, Que me duela. Más tarde, sonaron: Virgen de las vírgenes, Eres un santo, Psicofonía, Tu ángel de la guarda y No querías lastimarme.

Quienes en algún momento sufrieron por amor, pero después se volvieron fuertes hasta el grado de rechazar ex parejas, corearon a todo pulmón Cinco minutos y Me lloras.

Durante el concierto la locura se desató con Doctor psiquiatra y el anhelo por llamar la atención de alguien, se hizo presente a través de El favor de la Soledad.

Gloria Trevi dejó para la parte final del show sus clásicos: El recuento de los daños, Pelo suelto y Todos me miran. La artista se retiró del escenario con la promesa de volver pronto.