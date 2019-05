'Tenemos que trabajar juntos y no sólo una ciudad'

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Gómez Palacio, Claudia Galán Encerrado visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, donde habló de sus principales propuestas de campaña.

Tengo 53 años, soy esposa desde hace 31 años de Francisco Von Bertrab; tengo cuatro hijos y dos nietos. Soy contador público titulado en el Tecnológico de Monterrey, además de tener una maestría en Administración Pública.

Me considero una luchadora social pero sobre todo, tengo mucha experiencia en campo, soy una persona que siempre ha creído en dejar en los demás un poco de todos los dones que Dios nos da; dar más de lo que nos corresponde por agradecimiento, pero sobre todo por responsabilidad.

Estoy convencida, no de ahorita por ser tema de campaña, sino de siempre, de esta gran oportunidad que tenemos como área metropolitana. Sabemos que tenemos una posición geográfica sumamente importante que nos conecta a todos. Tristemente nos ha dividido un puente cuando creo que es lo que debe unirnos. Creo que Torreón tiene sus dones al igual que Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio.

Por ello, soy de las personas que apoya un plan metropolitano, porque tenemos que trabajar todos juntos y no solamente una ciudad. Cada uno tiene que aportar una visión de cooperación y esto debe darse no solamente de los gobiernos, sino también de las cámaras, las agrupaciones civiles y los ciudadanos en general.

El problema de los laguneros somos los mismos laguneros, de ahí que si logramos vencer las divisiones, eso que por años nos ha separado y trabajamos en equipo, el resultado será distinto.

Hay un tema muy relevante en Gómez Palacio que es el de los servicios públicos.

Es un tema muy importante, no es posible que del 100 por ciento del agua que se extrae, solamente llegue un 50 por ciento. Es un tema que tras cada administración se ha postergado, pero es trascendental porque si pensamos en el ciudadano de Gómez Palacio como la persona que es, tendríamos que invertir en su beneficio. Si tenemos una ciudad competitiva con servicios de primera calidad, entonces sí podremos aspirar a un desarrollo económico. No podemos pensar en un desarrollo económico si no tenemos una ciudad atractiva y si no le invertimos a los servicios.

Definitivamente, el ser humano es lo más importante, tengo que atender tener todos los temas. No se gobierna con buenas intenciones, sino con conocimiento y soy la persona más adecuada para Gómez Palacio en estos tiempos.

Creo que el cambio para Gómez Palacio es muy relevante porque nunca hemos tenido alternancia. Pero el cambio no es nada más de colores, sino una nueva forma de gobernar. El plan de trabajo que traemos se basa mucho en la participación ciudadana. Claudia Galán tiene que gobernar con todos los gomezpalatinos, de ahí que la parte fundamental de este cambio es la corresponsabilidad, que cada quien toma lo que le toca hacer.

A mí en lo personal no me afectó, ya desde entonces estaba trabajando con un grupo de empresarios y seguía aportando lo que me toca. Después de esta experiencia veremos que quienes emigraron a otros partidos políticos no tenían un proyecto como equipo, sino un proyecto personal.

Que se vayan los que no deben de estar y se queden los que quieran trabajar en esta nueva era para Gómez Palacio.

Claro que nos ayuda, tenemos una responsabilidad de ser gobierno, la gente aspiró a un cambio y tiene que sentirlo. Independientemente de los colores, este es un tema que ya sobrepasó a los partidos políticos, por lo que se deben tomar las riendas en toda la Laguna.

Estoy a favor de la vida, no somos nadie para tomar decisiones en esa parte, sin embargo, hay situaciones muy específicas que hay que atender. Yo también creo que primero es la salud física y mental de la mujer, entonces tendríamos que analizar cada situación.

Son situaciones particulares, creo en la familia, pero hay muchas formas de podernos expresar para beneficio de la comunidad.

Es un tema difícil porque el ser humano necesita cariño y puede recibirlo de cualquier forma. Creo que la familia es la base fundamental para inyectar el amor, y tendríamos que ver la manera de cómo transitar.

Otro tema complicado. En cuestiones medicinales es buena opción para tratar enfermedades; en cuanto al consumo lúdico, creo que mientras no afectes a los que están a tu alrededor está bien, porque cuando esto ocurre, creo que es complicado y habría que regularse de la mejor forma.

Soy una candidata que cree y apoya al ser humano, tendrá todo lo que tenga de conocimiento y apertura para aprender nuevas cosas.

Creo que hay el recurso suficiente considerando que se maneja un presupuesto por más de 1,400 millones de pesos, pero hay que enfocarlo a un gasto adecuado. No es posible que solo se esté gastando el seis por ciento en inversión pública y más de cuatro veces en sueldos y salarios. Tenemos que poner un orden en crecimiento, planeación, invertirle a la gente donde se requiera. Mucho orden para que quienes sigan, tengan el camino trazado.

Un Gómez Palacio con confianza, que crean y tengan identidad en Gómez Palacio y se sientan orgullosos, es la parte más importante. En Gómez Palacio no sentimos esa identidad, creo que sí tenemos una gran posición y somos gente que confía y que quiere, pero no se ha encontrado ese liderazgo.

Debe ser de dos, el partido oficial está desgastado y el de moda tiene una cara del viejo PRI. Aquí por la fuerza que traemos como Acción Nacional debemos balancear el populismo hacia una elección confiable. El cambio es sano, la alternancia debe llegar, pero de la mano de quien confía en ustedes.

Exhorto a que voten por quien quiera trabajar con ustedes. Tenemos una ciudad bella, competitiva y valiente que tiene mucho que aportar a La Laguna y ser lo que Gómez Palacio debe ser en la región lagunera.