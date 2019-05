Protestan contra iniciativa Volverán al diálogo por Venezuela

Representantes del gobierno venezolano y de la oposición han decidido regresar a Noruega para continuar con los intentos de resolver la crisis política del país sudamericano, anunciaron las autoridades noruegas el sábado.

Los manifestantes afuera del Museo de Arte de la ciudad también exigieron proteger la identidad democrática de Israel contra la extralimitación del gobierno.

La protesta fue una exhibición de fuerza de los nuevos partidos de oposición un mes después que Netanyahu fue reelegido como primer ministro para un cuarto periodo sucesivo.

Yair Lapid, del Partido Blanquiazul de Israel, comparó los intentos de Netanyahu por consolidarse en el poder con los del presidente autoritario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

"No le permitiremos ser Erdogan. No queremos un dictador turco. No lo permitiremos", subrayó Laid en referencia a Netanyahu.

Algunos manifestantes llevaron gorros fez al estilo otomano, en referencia a Turquía, ondearon banderas israelíes y portaron pancartas que decían "mantengamos libre a Israel".

Los inconformes advirtieron que la coalición entrante de Netanyahu está promoviendo una iniciativa para protegerlo de posibles acusaciones legales y pretende restringir la autoridad de la Corte Suprema.

Noruega reiteró que brindará ayuda en las negociaciones de la próxima semana en Oslo, un indicio de que el proceso está tomando fuerza después de meses de tensiones a la alza entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó.

El principal aliado de Maduro, Jorge Rodríguez; y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, que estuvieron en Oslo a principios de este mes en una ronda previa de diálogo exploratorio, encabezarán nuevamente la delegación del gobierno. Esta vez serán acompañados por el ministro del Exterior, Jorge Arreaza, y el principal funcionario venezolano en materia de derechos humanos, Larry Devoe, indicó un funcionario de Venezuela que habló a condición del anonimato al no estar autorizado para discutir sobre las negociaciones.

La delegación de la oposición será encabezada por Stalin González, integrante senior del Congreso bajo control de la oposición; el exalcalde del municipio Baruta de Caracas, Gerardo Blyde; y el exministro de Transportes, Fernando Martínez Mottola: de acuerdo con una persona al tanto de las negociaciones que también solicitó no ser identificada.