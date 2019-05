Pago de quinquenios costaría 500 mdp: SE

El pago de los quinquenios, principal exigencia de los maestros manifestantes de La Laguna de Durango, representa un gasto aproximado de 500 millones de pesos, razón por la que la autoridad educativa considera que es tema que no se solucionará de la noche a la mañana, por lo que esperan que las actividades en los planteles que suspendieron clases se normalicen a partir de la próxima semana.

Si bien el número de maestros manifestantes se redujo este viernes en relación con las movilizaciones del martes y miércoles de la semana pasada, el número de planteles que suspendieron clases aumentó pero solo en las secundarias.

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, informó que el número de preescolares sin clases se mantuvo en uno, las primarias se redujo de 29 a 17 planteles sin actividad mientras que las secundarias aumentó de 5 a 10.

"Pero es en las primarias en donde esta el mayor número de maestros", comentó el subsecretario.

Valdés comentó que son solo dos temas por los que se mantiene la lucha de los maestros que es el pago de los quinquenios y las Incapacidades Temporales y Permanentes. Pero el primero representa un gasto de alrededor de 500 millones de pesos.

"Hay toda la voluntad pero estamos hablando de más de 500 millones de pesos, entonces no se puede arreglar de la noche a la mañana", comentó.

Comentó que el viernes, tanto el secretario de la sección 44 en Durango, Lorenzo Salazar y el secretario de Educación, Rubén Luján y las mesas seguirán para dar solución a ambos temas.

Así mismo comentó que se reunirá con dirigentes para redundar las clases la próxima semana pues aseguró que los problemas con los padres de familia comenzaron.

"Pues esto por más que se manifiesten, por más que hagan paro no van a solucionar en el corto plazo esta situación, al contrario se nos viene un problema social con los padres de familia porque no hay clases. De hecho el día de ayer (viernes) no hubo tanto maestro como el martes y el miércoles, entonces muchos regresaron a las escuelas".

Dijo que todavía hay tiempo para "salvar", el Ciclo Escolar, por lo que le apuesta a la consciencia de los maestros para regrese a las aulas a partir del lunes.

"Ya se nos viene un problema social con los padres de familia y como quiera se puede salvar el Ciclo a marchas forzadas para poder cumplir con los planes y programas establecidos para este Ciclo".

Confía en que poco a poco los maestros regresarán a clases, pero reconocer que no todos atenderán a su llamado, "a lo mejor una mínima cantidad que todavía no regrese".