Se contradicen por listado

El Gobierno federal no dio a conocer los nombres de los periodistas que recibieron recursos durante la administración encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto, y que fueron publicados en un diario de circulación nacional, según aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que "bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos", y que su administración sólo entregó la lista de medios que le solicitó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

"Esto tuvo que ver con otras dependencias, si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia y nosotros no dimos a conocer los nombres", indicó.

"Lo que nos pidió el Instituto de Transparencia fue la información sobre columnistas, periodistas, no es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa. El gasto de publicidad el año pasado fue de 10 mil millones de pesos, que son cosas distintas", expuso.

Señaló de igual forma que "nosotros entregamos esa información y dijimos: no vamos a revelar los nombres. Además, aclaré que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los Gobiernos contratan publicidad. Pero si ahora aparecen nombres en un periódico, hay que ver quién entregó esa información, primero".

El INAI indicó que no ha dado a conocer información del recurso de revisión RRA 2076/19, sobre los periodistas que recibieron recursos del Gobierno en el sexenio anterior, vía publicidad.

El organismo indicó que en apego a las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no difunde información de recursos en vías de cumplimiento o de cualquier otro en substanciación.

"No se ha difundido ninguna información relativa al recurso de revisión RRA 2076/19, que permanece en vías de cumplimiento, ni de cualquier otro recurso en substanciación", indicó en un comunicado.

Apuntó que la información que proporcionó el sujeto obligado, en este caso la Oficina de la Presidencia de la República, está en proceso de revisión.

Por lo tanto, señaló, "hasta el momento no se puede determinar que la información esté completa, ni que sea exacta, conforme a lo pedido por el solicitante".

Aclaró que el sujeto obligado es quien debe entregar la información a los solicitantes, mientras que el INAI verificará que lo entregado cumpla con lo resuelto por la mayoría del pleno en la sesión del 8 de mayo de 2019.

El Instituto Nacional de Transparencia hizo notar que él no suple al sujeto obligado de cumplir conforme a la ley con el procedimiento.

Varios de los periodistas señalados de presuntamente haber recibido recursos millonarios por publicidad durante la gestión del expresidente, Enrique Peña Nieto, se pronunciaron al respecto en redes sociales y negaron dicho beneficio.

El historiador y escritor, Enrique Krauze expresó que la lista dada a conocer es "muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe", por lo que la calificó como "otro ataque a la libertad de expresión".

A su vez, Joaquín López Dóriga afirmó que asume todas las consecuencias y sostuvo que nunca ha recibido un peso del gobierno, "registro el mensaje de la oficina del presidente López Obrador que es difamar para callar".

Por su parte Jorge Berry dijo que "el numerito de la lista de periodistas está diseñado para restarle atención a la crisis del sector salud", mientras que el influencer conocido como "Callo de Hacha" indicó que "al parecer conmigo Peña tiró el dinero a la basura".

"¿Desde cuándo es un delito ser un periodista dueño de un medio y que sea el medio, no la persona, la que reciba dinero por concepto de venta de publicidad oficial? ¿Por qué no se dan a conocer las cantidades verdaderamente grandes que recibieron los demás medios de información, también en su calidad de empresas?", cuestionó el periodista, Federico Arreola.

El director de Animal Político, Daniel Moreno se sumó a las reacciones y dijo que "por alguna razón que desconozco, Presidencia tomó la decisión de incluir mi nombre, no el de la empresa, a pesar de que no recibí dinero, no tengo un sitio ni recibo comisión de ventas".

Mientras tanto, Raymundo Riva Palacio, indicó que "lo que sí es demostrable y habla del interés político del desprestigio es que más allá de cualquiera de estas consideraciones, fueron contratos de publicidad que se ajustaron a los criterios establecidos, a la ley y se pagaron impuestos".