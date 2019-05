Baja presión de agua por falla en tres pozos

Coincidente con el intenso calor en la región Lagunera, el Simas Torreón reporta fallas en tres pozos de agua potable, lo que ha derivado en inconformidades de usuarios que habitan al suroriente de la ciudad.

Raymundo Rodríguez de la Torre, gerente técnico del organismo operador de agua dijo que esta problemática ha ocasionado una baja presión del vital líquido "muy fuerte" y que se prevé que una semana se normalice el servicio.

"La falla es de baja presión no es que no tengan agua, sí tienen muy poca agua pero es muy baja presión, estamos tratando de pasar más agua de otro sector para que pueda normalizarse, en eso estamos ahorita", apuntó.

Los daños se registran en el pozo No. 44 ubicado en calzada División del Norte, entre calle Lago de Guadalupe y Loja de la colonia La Merced II; en el pozo No. 32-R que se localiza en bulevar Torreón-Matamoros y bulevar Rodríguez Triana (frente a Plaza Jumbo) y el pozo No. 7 que se encuentra sobre la calle Pavorreal y calzada Cádiz del fraccionamiento Torreón Residencial.

Rodríguez de la Torre dijo que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento cuenta con 88 pozos activos en la red de agua potable de los cuáles, tres se encuentran con diversos daños, entre ellos que perdieron el gasto que se tenía por lo que están tratando de recuperarlo.

Añadió que mientras tanto, el Simas también se encuentra apoyando a la población usuaria con pipas a fin de que puedan realizar sus necesidades básicas.

Comentó que en esta temporada de calor, el consumo de agua normalmente se incrementa entre un 15 y 20 por ciento aunque en algunas partes, se ha elevado hasta en un 30 por ciento.

El gerente técnico del Simas, agregó también que en esta época, se están extrayendo de la red entre 2 mil 450 y 2 mil 500 litros de agua por segundo.

"Pedirle paciencia a la gente, estamos trabajando para darle un mejor servicio a la ciudad", agregó.

Oportunamente, El Siglo de Torreón informó que el Call Center del Simas recibe un gran número de quejas de usuarios por falta de agua o baja presión de la misma.

Debido a varias quejas que han hecho vecinos de la colonia Ampliación La Rosita, y a través de un reporte que se efectuó a esa línea de atención ciudadana, fue cómo se logró obtener la información.

En recientes días, personal de esta casa editora efectuó una llamada al Call Center para preguntar sobre la situación, y una de las operadoras aceptó que había un problema en el pozo que se ubica sobre el bulevar Torreón-Matamoros y Rodríguez Triana, motivo por el cual se hacían trabajos de mantenimiento.

Vía telefónica al call center, se informó que hay varios sectores que enfrentan problemas con el servicio de agua potable como Campestre La Rosita, Carmen Romano, División del Norte, entre otras. A este medio de comunicación, también han llegado quejas de baja presión en Villas de La Hacienda, La Merced y Prados del Oriente.