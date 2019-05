Gastó IMSS 94 % de su presupuesto en tres meses

Al ser presentado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, advirtió que no gastar no significa necesariamente ahorro y por eso se revisarán las compras para que sean eficientes y cuenten con la debida prioridad para invertir bien.

El Ejecutivo federal ratificó su confianza en el nuevo directivo del IMSS y aseguró que habrá pleno control en el gasto para la compra de medicamento. De hecho, el año pasado el IMSS y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en medicamentos; sin embargo, no hay abasto suficiente, "eso no puede ser" y por ello no se descartan licitaciones internacionales.

El nuevo titular del Seguro Social, Robledo Aburto, mencionó que el presupuesto global del IMSS para medicamentos y suministros para 2019 es de 64 mil millones de pesos, por lo que el reto del instituto es acabar con la corrupción y gastar de manera eficiente.

"El IMSS puede presentar una situación grave; no gastar en el Seguro Social, no necesariamente es ahorro, es fracaso de una acción de Gobierno y ahí es donde debemos atender los temas de corrupción", comentó.