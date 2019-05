Hace parada en Torreón en su aventura a Alaska

"La verdad en Francia me decían que México era bastante peligroso, que no pasara por aquí por los secuestros, pero al final, al conocer a la gente, no me siento en peligro, hasta ahora todo el viaje a salido bien, ha sido una verdadera experiencia", dice David Medan, un francés que decidió viajar de Francia a Alaska en su motocicleta.

El joven que tiene 27 años de edad lleva un año y tres meses recorriendo varios países y cuenta que todavía le faltan alrededor de 4 meses para llegar a Alaska. "Vengo de Francia, de los Alpes, en la frontera de Italia y Suiza y me fui hasta Bélgica, en la moto y luego en el carguero (barco) de ahí hasta Londres, Hamburgo, luego a España y después en Vitória en Brasil, Barangay, Santos, Zárate en Argentina y regresamos a Uruguay en Montevideo, esas son algunas de las ciudades por donde he pasado", explicó Mencionó mediante internet y a través de una aplicación que utilizan "mochileros" por todo el mundo, se ha apoyado para recorrer cada país o ciudad, pues los viajeros le van indicando que rutas deben tomar, le ofrecen alojamiento y le indican los puntos de riesgo. David comenta que a México ingresó por Comitán, Chiapas y el recorrido ha sido por ciudades como Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Morelia, Chapala en Jalisco, Fresnillo en Zacatecas y hace dos o tres días pasó por Durango y el miércoles se encontraba en Torreón, pues un amigo de nombre Juan José Heifetez, quien también le gusta viajar a "la aventura" y que conoció mediante internet, le dio alojamiento y lo llevó a un lugar para que revisaran las condiciones mecánicas de la motocicleta, pero ayer jueves retomaría su recorrido, pues su intención es llegar hacía Ciudad Juárez para ingresar a Estados Unidos, llegar hasta Salt Lake City, luego en varias ciudades de Canadá y terminar en Alaska. El joven comparte que cuando contó a su familia la aventura que emprendería no les sorprendió, pues su padre en su juventud también hizo recorridos similares, en 1980 lo hizo hacia Chile y en 1982 llegó a México. Menciona que desde muy joven tenía ese sueño de recorrer el "mundo en su motocicleta" y para concertar el viaje que está haciendo reunió el dinero necesario durante cuatro años; es ingeniero en Transporte y en Francia tenía un trabajo estable, el cual, dijo, decidió dejar para cumplir su sueño. Reitera que su paso por México ha sido una verdadera experiencia, pues tiene tradiciones y ciudades muy bonitas y la gente es muy hospitalaria.