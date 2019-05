Jóvenes ven difícil panorama en región

Bajos sueldos, pocas o nulas prestaciones y esquemas de subcontratación preocupan a los jóvenes estudiantes que están a punto de egresar; el jueves se realizó la conmemoración del día del estudiante y afirman que el panorama "no es positivo".

Así lo dijo el joven Jesús García, quien estudia el último semestre de ingeniería industrial y durante el jueves acudió a la "Feria de Vinculación" que organizó su escuela, el Instituto Tecnológico de la Laguna.

El evento fue una oportunidad de tener contacto con empresas de todo el país en un encuentro directo, se ofertaron lugares para empleos formales, prácticas profesionales y hasta servicio social.

"Yo estoy buscando ya trabajo, pero lo que nos preocupa es que no hay buenas opciones aquí en Torreón, pagan muy poco y quieren que uno trabaje hasta diez horas, así me tocó en una empresa a la que fui a hacer mis prácticas el año pasado... Me lo dijeron muy claro, si me quería quedar en el puesto no había prestaciones, eran 4 mil al mes y querían que doblará turnos los primeros tres meses".

El joven afirma que ha tratado de revisar otras alternativas en empresas importantes, pero al no tener nada concreto buscará salir de la región, o bien, iniciar su propio proyecto.

Una situación similar vive "Estefanía", quien a sus 21 años terminará la carrera de ingeniería electrónica y tiene decidido salir a buscar suerte en Monterrey.

"Tengo familia allá, ahorita vine aquí para ver si hay algo que me haga cambiar de opinión, pero la verdad prefiero esperarme allá y agarrar algo bueno, mejor sueldo y con prestaciones la verdad, muchos aquí no quieren dar ni puesto fijo, te contratan por outsourcing, mejor en Monterrey", lamenta la joven.

Cabe señalar que, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los empleos ofertados en la ciudad de Torreón han tenido un menor crecimiento que en otras ciudades del país.

Por ejemplo, en el año 2018 la relación era negativa respecto a la ciudad de Saltillo, misma que generó cinco veces más trabajos que Torreón.