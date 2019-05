Alex Lora se disculpa con López Obrador

El músico Alejandro Lora ofreció disculpas al presidente Andrés Manuel López Obrador por los comentarios que hiciera su hija Celia con Adela Micha y que, a su juicio, estuvieron fuera de lugar.

En la conversación con la periodista en el programa La saga, que se transmite por internet, Celia Lora dijo que había pedido a un amigo que matara al gobernante, situación que la puso en el ojo del huracán entre los internautas.

Al respecto, el líder y fundador de la legendaria banda de rock El Tri mencionó que las declaraciones de su hija fueron en tono de broma.

"Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario, de antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)".

Alex externó en entrevista que espera que esos comentarios "los tomen por el lado amable como nosotros, porque fue un chascarrillo de mal gusto o de buen gusto, hay quienes lo ven por el lado amable o el lado ofensivo".

El compositor de temas como Niño sin amor, Triste canción de amor y Las piedras rodantes indicó que Celia Lora tiene muchos seguidores en las redes sociales, la quieren mucho y están al pendiente de lo que hace o dice.

De parte de nosotros, añadió, "mi domadora y yo seguramente ya le estaremos componiendo una rola a nuestro mandatario, porque siempre hemos hecho canciones a los Gobiernos".

En tanto, Chela Lora, madre de la playmate y esposa de quien fue premiado por el galardón Gran Maestro por su legado musical, impacto internacional y más de 50 años de trayectoria, señaló que no quitan el dedo del renglón para que algún día se le haga un reconocimiento al rockero en el Palacio de Bellas Artes.