Valida ministra Ley de Remuneraciones

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Al admitir las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los senadores de la oposición en contra de la reforma de la ley de salarios, publicada en abril pasado, la ministra Esquivel Mossa argumentó que ni en este tipo de asuntos ni en controversias constitucionales es jurídicamente posible conceder una suspensión. “En lo que respecta a la solicitud de suspensión formulada por los senadores accionantes, debe señalarse que tanto en controversias constitucionales cuando se impugnan normas generales, como en acciones de inconstitucionalidad, no existe la posibilidad jurídica de conceder dicha medida cautelar. “En consecuencia, dado que en los citados medios de control de la constitucionalidad de normas generales, estas no pueden ser objeto de suspensión, no procede conceder dicha medida cautelar”, indicó la ministra.

Aunque en diciembre pasado el ministro Alberto Pérez Dayán sí concedió la suspensión solicitada contra la Ley de salarios publicada en noviembre de 2018, esta medida únicamente tenía el efecto de que la Cámara de Diputados debía elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 conforme a las reglas constitucionales válidas del año anterior y no conforme a lo establecido en la nueva norma. Las acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra el decreto de noviembre de 2018 ya fueron analizadas y la semana pasada, la Corte emitió su votación final.