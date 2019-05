Entre críticas, asume Tesorería

En medio de una polémica, María Mayela Ramírez Sordo se convirtió ayer en la primera mujer que asume la Tesorería Municipal en la historia de Torreón.

Con los votos en contra de la bancada del PRI y de dos ediles de Morena, el Cabildo del Ayuntamiento aprobó por mayoría su designación y fue el alcalde Jorge Zermeño quien le tomó protesta.

En su posicionamiento, la bancada del PRI señaló que María Mayela, quien es ingeniera Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y ha sido gerente administrativa en la Iniciativa Privada, tiene un currículum "insuficiente" que no le alcanzará para acceder a un cargo que implica el manejo de las finanzas municipales además de que se convertirá "en juez y parte".

Los priistas agregaron que en su papel de primera síndica, Ramírez Sordo incumplió con el Código Municipal para el estado de Coahuila que es el de la procuración y defensa de los intereses municipales.

"Nunca señaló el actuar irregular del tesorero municipal (Jaime Hernán Sirgo Ortiz), específicamente en el tema de compras y adquisiciones que fueron realizadas de forma irregular", dijeron.

En el caso de Morena, María Elena Mireles y José Ignacio Corona manifestaron que votaron en contra sólo por una razón técnica, ya que prevalece el interés y la importancia de que en ese cargo donde se ejercen los recursos públicos esté al frente una persona especializada en contaduría y finanzas y no en ingeniería.

En su intervención, Zermeño dijo que Ramírez Sordo "cuando fue estudiante en el Tec de Monterrey, tuvo la más alta calificación en su generación, no es una persona que no tenga la capacidad ni la preparación".

Y dirigiéndose a la bancada tricolor, el presidente municipal expresó que: "No se vale venir a hacer descalificaciones de si se tiene o no se tiene una profesión, a ningún regidor ni a ningún síndico aquí se le pregunta cuál es la profesión que tienen para actuar en el servicio público, cualquier ciudadano puede tener las capacidades de responsabilidad para desempeñar un cargo, ustedes hablan de que somos juez y parte, me parece que ustedes acusan y juzgan antes de ver resultados, pero bueno, yo creo que nada les gusta, no vamos a estar discutiendo si les gusta o no les gusta, nos vamos a los resultados".

De acuerdo con el manual de organización de la Tesorería Municipal y dentro de las especificaciones del puesto que asumió María Mayela, la escolaridad debe ser de profesionista aunque no se señala alguna carrera en específico.

Además, se deben tener conocimientos en la rama de administración, jurídico, derecho, relaciones públicas, economía y habilidades como toma de decisiones, liderazgo, capacidad de análisis y síntesis, solución de problemas, manejo de conflictos, manejo de grupos de trabajo, responsabilidad, administración, iniciativa, compromiso y tolerancia al estrés.

En la décima sesión ordinaria también se tomó protesta a Sandra Guadalupe Mijares Acuña, que dejó el puesto de directora de Vialidad y Movilidad Urbana en el Municipio para pasar a ocupar el lugar de primera Síndica. De momento, su ex cargo queda acéfalo.

Controversia

Surge polémica en el Cabildo de Torreón.

*Después de un año y cinco meses al frente de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Torreón, Jaime Hernán Sirgo Ortiz anunció el pasado 7 de mayo su renuncia definitiva por motivos personales y de salud.

*En su lugar, se queda María Mayela Ramírez Sordo que ayer fue criticada por la oposición respecto a su currículum. ‘Con todo respeto a su trayectoria y sin demeritar ninguna actividad laboral, es necesario afirmar que no es lo mismo ser gerente administrativo que tesorera municipal’, acusó el PRI.