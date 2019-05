Abasto de medicamentos llegará a 22 estados hasta julio

El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, informó que a partir del 1 de julio, 22 de las 32 entidades federativas recibirán su abasto de medicamentos como parte del programa de compras consolidadas del gobierno federal.

Entrevistado en Palacio Nacional luego de la reunión que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador con titulares del ramo, entre ellos el recién designado director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, Ferrer Aguilar resaltó que en 10 entidades ya se habían iniciado los procesos de licitación.

"De hecho, ya el 1 de julio estaremos dotando de medicamento desde el gobierno federal a las entidades federativas. Ahorita se adhirieron al programa de compra consolidada 22 estados, porque (…) había entidades que ya habían iniciado un proceso de licitación pública", expuso.

Destacó que en esa decena de estados "no paramos esas licitaciones iniciadas porque se transgrede la ley, pero en los otros 22 estados ya estamos preparando la entrega de medicamentos".

Sobre el encuentro privado, indicó que López Obrador presentó a los asistentes a "nuestro amigo el doctor, no es doctor, el licenciado Zoé Robledo. Él vio parte del informe que le rendimos hoy al Presidente y de los avances que llevamos principalmente en la creación del Instituto de Salud para el Bienestar".

El titular del organismo con el que el gobierno federal sustituyó al Seguro Popular, dijo que la renuncia de Germán Martínez al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no interrumpe los trabajos que el instituto a su cargo mantiene con ese organismo.

Adelantó que este jueves, a las 10:00 horas, continuarán las mesas de trabajo con el IMSS, "no hay ninguna interrupción. El IMSS es una gran institución, sólida, y el cambio de director general no va a trastocar ninguna cosa ni que se deje de hacer algo".

A pregunta expresa comentó que el trabajo que se realiza de compras consolidadas de medicamentos, se realiza en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular, Carlos Urzúa, también estuvo presente en el encuentro.

El director Normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Mario Zenteno Santaella, expuso que la relación que mantuvo con Martínez Cázares fue "cordial".

"Yo era el administrador del instituto (IMSS). Aplicamos la política que está diseñada en la Ley Orgánica de la Administración Pública (Federal) y con los lineamientos de la oficialía de Hacienda", destacó.

El exdirector de Administración del IMSS rechazó también haber tomado alguna atribución que no le correspondía: "No, sencillamente tomaba las atribuciones que me correspondían como administrador del instituto", enfatizó.

En la reunión también participaron los titulares de Salud, Jorge Alcocer, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, éste último quien delineó que, en el encuentro, el Ejecutivo federal reiteró el interés de su gobierno para que se garantice el abasto de medicamentos, al tiempo que les presentó al nuevo titular del IMSS, Robledo Aburto.