Toma protesta nueva tesorera Municipal de Torreón

En medio de una polémica y con los votos en contra de la fracción del PRI y dos ediles de Morena, el Cabildo de Torreón aprobó esta tarde la designación de María Mayela Ramírez Sordo como tesorera Municipal del Ayuntamiento, en sustitución de Jaime Hernán Sirgo Ortiz, que renunció a su cargo por motivos personales y de salud.

Los priistas, señalaron que María Mayela, quien es ingeniera Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y ha sido gerente administrativa en la Iniciativa Privada, tiene un currículum “insuficiente” que no le alcanzará para acceder a un cargo que implica el manejo de las finanzas municipales. Agregaron que dicho nombramiento se convertirá en juez y parte.

En el caso de Morena, María Elena Mireles e Ignacio Corona manifestaron que votaron en contra sólo por una razón técnica, ya que prevalece el interés y la importancia de que en ese cargo donde se ejercen los recursos públicos esté al frente una persona especializada en contaduría y finanzas y no en ingeniería.

En su intervención, el alcalde Jorge Zermeño reconoció la labor que desempeñó Sirgo Ortiz en la Tesorería Municipal y dirigiéndose a la bancada tricolor, el presidente municipal expresó que:

“No se vale venir a hacer descalificaciones de si se tiene o no se tiene una profesión, a ningún regidor ni a ningún síndico aquí se le pregunta cuál es la profesión que tienen para actuar en el servicio público, cualquier ciudadano puede tener las capacidades de responsabilidad para desempeñar un cargo, ustedes hablan de que somos juez y parte, me parece que ustedes acusan y juzgan antes de ver resultados, pero bueno, yo creo que nada les gusta, no vamos a estar discutiendo si les gusta o no les gusta, nos vamos a los resultados”.

En la décima sesión ordinaria tomó protesta Ramírez Sordo, además de Sandra Guadalupe Mijares Acuña, que dejó el cargo de directora de Vialidad y Movilidad Urbana en el Municipio para pasar al puesto de primera Síndica.