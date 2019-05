Sólo había gasolina para una semana por crisis del 'huachicol', reconoce AMLO

Durante el momento más crítico de la lucha contra el "huachicol", las reservas de combustible en México llegaron a disminuir al grado de que sólo había gasolinas disponibles para una semana, reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que actualmente tenemos reservas disponibles dentro del país, "no en barcos", para 20 días, y admitió que si no lo dijo en su momento, fue por razones estratégicas, porque "a los conservadores nada les importa", aseguró.

De ahí la necesidad de construir refinerías, pues no es un sólo asunto económico, sino que se trata de un tema de seguridad nacional y de soberanía, cosa que "los conservadores no alcanzan a entender, y si lo entienden, no les importa".

El presidente López Obrador también aclaró que esa es otra de las razones por las que no sostendrá un enfrentamiento con Estados Unidos, no se confrontará ni caerá en provocaciones.

“Nosotros reiteramos que queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones, muy buenas. Tan es así que hace poco nuestros negociadores, particularmente Jesús Seade -subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- logró que se quitaran los aranceles al acero y al aluminio que se produce en México”, detalló.

Dijo que ya se trabaja en relación al arancel de 17.5 por ciento interpuesto a las exportaciones de tomate mexicano hacia Estados Unidos.

Entonces, “no vamos a pelearnos (con Estados Unidos). Para que haya pleitos, se necesitan dos. Nosotros no queremos pleito. Queremos cooperación para el desarrollo y estamos manteniendo una comunicación permanente”, comentó.

“¿Qué pasaría si las empresas de Estados Unidos no quieren vender gasolina a México? De ahí la necesidad de construir las refinerías, es un asunto de seguridad nacional, de soberanía”, cuestionó el jefe del Ejecutivo.

Al precisar que conoce puntualmente el contenido de los tuits que el mandatario del vecino país del norte ha publicado, reiteró que con el gobierno de Trump habrá “amor y paz”.

Sobre su participación en la Cumbre del G-20, a realizarse el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón, insistió que analiza esa posibilidad, aunque dejó claro que estaría bien representado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

“Lo estoy analizando, todavía no lo resuelvo, pero está la opción que pueda representarnos el secretario de Relaciones Exteriores, que le tengo toda la confianza y es un político y diplomático de primer orden, que nos representa muy bien, pero todavía no decidimos”, remarcó.

Por otra parte, reiteró que en cuatro meses creció la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores en 27 por ciento y recordó que ayer fue al campo Ixach1, en Veracruz; “es un campo petrolero que nos va permitir extraer en dos, tres años, hasta 80 mil barriles diarios de petróleo ligero”.

Dijo que actualmente funcionan dos pozos petroleros, pero que se van a perforar 50, mientras que ahora se trabaja en 21 campos más, “al grado que ya llegamos a un acuerdo de apoyar a Pemex hasta el 2021, como una prioridad, con presupuesto, todo lo que se necesite y quitándole impuestos para que tenga más recurso e inversión”.